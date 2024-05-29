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Published Сегодня, 13:20

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Физик из Белгорода посчитал, сколько раз жители города слышали сигналы об РО

Физик из Белгорода посчитал, сколько раз жители города слышали сигналы об РО

29 мая 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Андрей Олейник, старший научный сотрудник лаборатории радиационной физики НИУ «‎БелГУ», ‎ провёл сбор и анализ данных о количестве объявлений воздушной тревоги в Белгороде. Об этом сообщает «‎Фонарь»‎.

Белгородцы на протяжении нескольких месяцев подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Андрей Олейник, физик-учёный и старший научный сотрудник лаборатории радиационной физики НИУ «БелГУ», решил провести сбор и анализ данных о количестве объявлений воздушной тревоги в городе.

Учёный начал фиксировать сигналы воздушной тревоги в Белгороде с 14 марта. К 1 апреля он зафиксировал около 27 обстрелов и ни одно из оповещений не оказалось ложным. В апреле тревоги белгородцы слышали 25 раз, но иногда обходилось без обстрелов. С 1 по 11 мая количество сообщений об РО увеличилось на треть, цифра достигла показателя в 34 раза. 11 мая сирены звучали 11 раз, что стало рекордом.

Фото: Telegram-канал Андрея Олейника
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