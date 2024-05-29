Физик из Белгорода посчитал, сколько раз жители города слышали сигналы об РО

Учёный начал фиксировать сигналы воздушной тревоги в Белгороде с 14 марта. К 1 апреля он зафиксировал около 27 обстрелов и ни одно из оповещений не оказалось ложным. В апреле тревоги белгородцы слышали 25 раз, но иногда обходилось без обстрелов. С 1 по 11 мая количество сообщений об РО увеличилось на треть, цифра достигла показателя в 34 раза. 11 мая сирены звучали 11 раз, что стало рекордом.