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Двое белгородцев организовали проведение азартных игр через интернет

Двое белгородцев организовали проведение азартных игр через интернет

29 мая 2024, 09:28
Фото: 1MI
Двое жителей Губкина организовали преступную группу, которая проводила азартные игры в интернете. Один из фигурантов скончался, остальные признаны виновными и понесут наказание, сообщили в УФСБ.

С мая 2022 по июнь 2023 года двое жителей Губкина организовали преступную группу и незаконно проводили азартные игры через интернет. К этому они дополнительно привлекали ещё четверых человек, которые выполняли обязанности операторов.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Один из фигурантов дела скончался в процессе судебных разбирательств, но его вина была доказана. В отношении мужчины уголовное дело прекращено в связи со кончиной. Остальных участников признали виновными и они понесут наказание. Сообщается, что приговор вступил в законную силу.

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