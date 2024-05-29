Двое белгородцев организовали проведение азартных игр через интернет

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
С мая 2022 по июнь 2023 года двое жителей Губкина организовали преступную группу и незаконно проводили азартные игры через интернет. К этому они дополнительно привлекали ещё четверых человек, которые выполняли обязанности операторов.
В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Один из фигурантов дела скончался в процессе судебных разбирательств, но его вина была доказана. В отношении мужчины уголовное дело прекращено в связи со кончиной. Остальных участников признали виновными и они понесут наказание. Сообщается, что приговор вступил в законную силу.