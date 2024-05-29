Двое белгородцев организовали проведение азартных игр через интернет

Один из фигурантов дела скончался в процессе судебных разбирательств, но его вина была доказана. В отношении мужчины уголовное дело прекращено в связи со кончиной. Остальных участников признали виновными и они понесут наказание. Сообщается, что приговор вступил в законную силу.