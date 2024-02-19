ФСБ сообщила о задержании преступной группы вымогателей в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В Белгородской области против шестерых мужчин возбудили уголовное дело за разбойные нападения и вымогательство. Деятельность преступной группы совместно пресекли сотрудники УФСБ и СК.
Сообщается, что фигуранты действовали на территории Губкинского и Старооскольского горокругов. Вскоре после проведения следственных мероприятий правоохранители задержали шестерых жителей Губкина. По версии следствия, они причастны к разбойным нападениям и вымогательству денег у других жителей региона.
По данным УФСБ, против белгородцев возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Суд решил заключить мужчин под стражу.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области задержали ещё шестерых мужчин, обвиняемых в организации азартных игр. Игровой салон накрыли сотрудники СК и УФСБ. Находилось подпольное казино в Губкине.