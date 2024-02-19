ФСБ сообщила о задержании преступной группы вымогателей в Белгородской области

Сообщается, что фигуранты действовали на территории Губкинского и Старооскольского горокругов. Вскоре после проведения следственных мероприятий правоохранители задержали шестерых жителей Губкина. По версии следствия, они причастны к разбойным нападениям и вымогательству денег у других жителей региона.