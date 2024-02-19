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В Белгородской области шестерых человек арестовали по подозрению в разбое

ФСБ сообщила о задержании преступной группы вымогателей в Белгородской области

19 февраля 2024, 13:45
Фото: 1MI

В Белгородской области шестерых человек арестовали по подозрению в разбое

Сотрудники УФСБ и следкома совместно пресекли деятельность преступной группы, причастной к разбойным нападениям и вымогательству. Действовали мужчины на территории Губкинского и Старооскольского горокругов, сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

В Белгородской области против шестерых мужчин возбудили уголовное дело за разбойные нападения и вымогательство. Деятельность преступной группы совместно пресекли сотрудники УФСБ и СК.

Сообщается, что фигуранты действовали на территории Губкинского и Старооскольского горокругов. Вскоре после проведения следственных мероприятий правоохранители задержали шестерых жителей Губкина. По версии следствия, они причастны к разбойным нападениям и вымогательству денег у других жителей региона.

По данным УФСБ, против белгородцев возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Суд решил заключить мужчин под стражу.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области задержали ещё шестерых мужчин, обвиняемых в организации азартных игр. Игровой салон накрыли сотрудники СК и УФСБ. Находилось подпольное казино в Губкине.

Открыли казино: шестерых белгородцев будут судить за незаконный игровой салон
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Задержание#ФСБ#Разбойное нападение#Вымогательство#Белгород#Наталья Корявых#Губкинский горокруг#Старооскольский горокруг
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