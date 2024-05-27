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Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:09

Самые влиятельные женщины Белгородской области

Самые влиятельные женщины Белгородской области

27 мая 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
Редакция ИА «Бел.Ру» подготовила рейтинг самых влиятельных персон региона. В сотню лучших вошли 20 женщин — ровно пятая часть от общего числа.

В этот раз влиятельных женщин оказалось на одну больше, чем годом ранее. В большинстве своём в топ попал чиновницы и бизнесвумен, но есть один силовик и несколько активистов.

Выше всех в топе разместилась Ольга Медведева — она заняла 11-ю строку рейтинга. От экспертов она получила оценку 6,8 балла. Свой путь в правительстве Белгородской области Медведева начала в 2003 году, и заработанные за 20 лет связи со стажем объясняют её влияние.

20-е место заняла Оксана Тарантова. Пиарщику из команды Гладкова эксперты поставили 6,2 балла. По сравнению с прошлым рейтингом чиновница поднялась в два раза — с 42-й строки на 20-ю.

Елена Батанова — следующая в топе. Министр социальной защиты населения и труда удостоилась 29-го места и 5,9 балла. В условиях СВО Батанова активно работает по направлению компенсационных выплат, устройства на работу, помощи.

Также в первую десятку влиятельных женщин вошли:

  • Попова Наталия, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области — 31-е место
  • Евгения Кондратюк, руководитель благотоворительного фонда «Святое Белогорье против детского рака» — 33-е место
  • Жанна Чефранова, сенатор от Белгородской области — 40-е место
  • Наталия Полуянова, депутат Госдумы от Белгородской области — 42-е место
  • Татьяна Киреева, министр по делам молодёжи — 43-е место
  • Любовь Киреева, первый заместитель председателя облдумы — 44-е место
  • Анна Куташова, глава Белгородского района — 46-е место

Больше — в рейтинге.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Евгения Кондратюк#Белгород#Оксана Тарантова#Наталия Попова#Анна Куташова#Влиятельные женщины#Татьяна Киреева
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