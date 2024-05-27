Самые влиятельные женщины Белгородской области

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В этот раз влиятельных женщин оказалось на одну больше, чем годом ранее. В большинстве своём в топ попал чиновницы и бизнесвумен, но есть один силовик и несколько активистов.
Выше всех в топе разместилась Ольга Медведева — она заняла 11-ю строку рейтинга. От экспертов она получила оценку 6,8 балла. Свой путь в правительстве Белгородской области Медведева начала в 2003 году, и заработанные за 20 лет связи со стажем объясняют её влияние.
20-е место заняла Оксана Тарантова. Пиарщику из команды Гладкова эксперты поставили 6,2 балла. По сравнению с прошлым рейтингом чиновница поднялась в два раза — с 42-й строки на 20-ю.
Елена Батанова — следующая в топе. Министр социальной защиты населения и труда удостоилась 29-го места и 5,9 балла. В условиях СВО Батанова активно работает по направлению компенсационных выплат, устройства на работу, помощи.
Также в первую десятку влиятельных женщин вошли:
Больше — в рейтинге.