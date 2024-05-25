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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Задымление

Жители Белгородского района сообщают о задымлении

25 мая 2024, 11:28
Фото: «Белгород №1»
Задымление
Белгородцы присылают фотографии заметного в Белгородском районе дыма в небе. Связано ли это с недавней атакой ВСУ — неизвестно. Следим за ситуацией.

После сообщения жителей Белгорода о следах в небе после сбитии ПВО целей со стороны ВСУ, жители Белгородского района присылают фотографии задымления, которое образовалось как раз после этого. Связано ли это с очередной атакой ВСУ — неизвестно, также официальных данных от правительства не поступало.

‼️ Медиа сообщают о задымлении в Белгородском районе. Связано ли это с последними атаками ВСУ — неизвестно.

Задымление в Белгородском районеЗадымление в Белгородском районе
Задымление в Белгородском районеЗадымление в Белгородском районе
Задымление в Белгородском районе
Фото: «Белгород №1»
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#Атака ВСУ#БПЛА
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