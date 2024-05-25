Жители Белгородского района сообщают о задымлении

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
После сообщения жителей Белгорода о следах в небе после сбитии ПВО целей со стороны ВСУ, жители Белгородского района присылают фотографии задымления, которое образовалось как раз после этого. Связано ли это с очередной атакой ВСУ — неизвестно, также официальных данных от правительства не поступало.
‼️ Медиа сообщают о задымлении в Белгородском районе. Связано ли это с последними атаками ВСУ — неизвестно.