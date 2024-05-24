В конце мая 77 белгородских пар сыграет свадьбу в красивую дату

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В Белгородской области 24 мая 2024 года брак заключит 77 пара. Из них 24 пары сыграют свадьбу в Белгороде, 16 — в Старооскольском округе, а в Белгородском районе — 11, шесть из которых — в Дубовом. Эта дата стала одной из самых популярной в последнем весеннем месяце. В управлении ЗАГС отмечают, что на красивые даты традиционно приходится больше свадеб, чем в обычные дни.
В апреле, 4.04.2024, 37 пар решили связать себя узами брака в красивую дату. В Белгороде тогда было зарегистрировано 16 браков, ещё шесть — в Старооскольском городском округе. Семь пар официально узаконили свои отношения в Белгородском районе.
Красивыми в этом году будут считаться ещё также:
Ожидается, что также много свадеб будет 8 июля, 3 сентября, а также 12 и 30 декабря.