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77 пар в Белгородской области сыграют свадьбу 24.05.2024

В конце мая 77 белгородских пар сыграет свадьбу в красивую дату

24 мая 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney

77 пар в Белгородской области сыграют свадьбу 24.05.2024

Большинство регистраций пройдут в региональном центре. Сообщается, что в красивые даты свадьбы играют чаще.

В Белгородской области 24 мая 2024 года брак заключит 77 пара. Из них 24 пары сыграют свадьбу в Белгороде, 16 — в Старооскольском округе, а в Белгородском районе — 11, шесть из которых — в Дубовом. Эта дата стала одной из самых популярной в последнем весеннем месяце. В управлении ЗАГС отмечают, что на красивые даты традиционно приходится больше свадеб, чем в обычные дни.

В апреле, 4.04.2024, 37 пар решили связать себя узами брака в красивую дату. В Белгороде тогда было зарегистрировано 16 браков, ещё шесть — в Старооскольском городском округе. Семь пар официально узаконили свои отношения в Белгородском районе.

Красивыми в этом году будут считаться ещё также:

  • 24.07.24 — среда;
  • 24.08.24 — суббота;
  • 24.09.24 — вторник;
  • 24.10.24 — четверг;
  • 24.12.24 — вторник.

Ожидается, что также много свадеб будет 8 июля, 3 сентября, а также 12 и 30 декабря.

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