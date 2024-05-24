В конце мая 77 белгородских пар сыграет свадьбу в красивую дату

В Белгородской области 24 мая 2024 года брак заключит 77 пара. Из них 24 пары сыграют свадьбу в Белгороде, 16 — в Старооскольском округе, а в Белгородском районе — 11, шесть из которых — в Дубовом. Эта дата стала одной из самых популярной в последнем весеннем месяце. В управлении ЗАГС отмечают, что на красивые даты традиционно приходится больше свадеб, чем в обычные дни.