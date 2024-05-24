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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Парк «Берега»

Гигантский кит, лягушки, грустное чудище: как выглядит парк «Берега» в Белгороде?

24 мая 2024, 16:04
Фото: Интересности парка «Берега»: от песен лягушек до зачарованных чудищ / Bel.ru
Парк «Берега»

В Белгороде заканчивается обустройство парка «Берега»

Парк «Берега» планировали открыть ещё в 2023 году. Но заканчиваются работы там только сейчас. Журналистка Бел.Ру прошлась там и узнала, что можно будет увидеть в парке во время прогулок или по пути домой после занятий спортом. Хорошие виды, природные звуки, сказочные фигуры и манящие дорожки.

Если пройти от Диорамы в сторону ЖК «Париж», то можно выйти к началу парка «Берега», который открыли в августе прошлого года. Сейчас он обновляется и пополняется новыми «интересностями». Несмотря на то, что работы ещё не закончены, белгородцы там уже и гуляют, и отдыхают, и даже занимаются спортом. А кто-то вообще рыбу ловит. Сам маршрут прогулки по парку для белгородцев получится как на схеме ниже.

Парк «Берега» в Белгороде на картеПарк «Берега» в Белгороде на карте
Парк «Берега» в Белгороде на карте
Фото: Яндекс.Карты

Парк встречает «песнями» лягушек, которые выбираются на берега Северного Донца. И квакают они весьма громко. А если показалось, что не очень, то это только сперва.

Левый и правый берега Северного ДонцаЛевый и правый берега Северного Донца
Левый и правый берега Северного ДонцаЛевый и правый берега Северного Донца
Левый и правый берега Северного ДонцаЛевый и правый берега Северного Донца
Левый и правый берега Северного ДонцаЛевый и правый берега Северного Донца
Левый и правый берега Северного ДонцаЛевый и правый берега Северного Донца
Левый и правый берега Северного Донца
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

А далее начинаются пешеходная и велодорожки на фоне берёз, которые изобразили по левой стороне. На них можно заметить разноцветные скворечники. И не только.

Парк на набережной Северного ДонцаПарк на набережной Северного Донца
Парк на набережной Северного ДонцаПарк на набережной Северного Донца
Парк на набережной Северного ДонцаПарк на набережной Северного Донца
Парк на набережной Северного ДонцаПарк на набережной Северного Донца
Парк на набережной Северного Донца

Если пройти вперёд, то на пути встречается красно-синий мост. На нём живёт Царевна-лягушка.

Царевна-лягушка в парке "Берега"Царевна-лягушка в парке "Берега"
Царевна-лягушка в парке "Берега"Царевна-лягушка в парке "Берега"
Царевна-лягушка в парке «Берега»Царевна-лягушка в парке «Берега»
Царевна-лягушка в парке «Берега»Царевна-лягушка в парке «Берега»
Царевна-лягушка в парке "Берега"
Фото: Евгений Грицков / Bel.ru

Преображение набережной всё ещё продолжается, поэтому, кроме «интересностей», на прогулке вас местами будут поджидать рабочие и их инвентарь.

Парк "Берега"Парк "Берега"
Парк «Берега»Парк «Берега»
Парк "Берега"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Среди многочисленных берёз «стоит» и «дуб зелёный» со златой цепью и учёным котом, который «ходит по цепи кругом». Только все они чёрно-белые.

Мастерская сказокМастерская сказок
Мастерская сказокМастерская сказок
Мастерская сказокМастерская сказок
Мастерская сказок
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Немного поодаль кто-то оставил в камне свой меч. Вряд ли это был король Артур. Откуда ему взяться в русских сказках? Тогда, получается, кто-то из богатырей или же князь Руслан, раз уж есть и лукоморский дуб из поэмы Александра Сергеевича, после того, как поборол Черномора и освободил Людмилу. Оставил, так сказать, на хранение белгородцам. Но это ещё не всё боевое снаряжение. Через пару шагов — кольчуга и деревянный щит.

А может, по задумке, оставили на мосту специально? На случай непредвиденной опасности. Или же мост вдоль Северного Донца и не совсем обычный мост, а уже прототип Калинова моста, который вёл через реку Смородину из сказок? Если так, то, вероятно, впереди белгородцев ожидает Змей Горыныч или ещё какое-нибудь мифическое существо. Ну что ж, идём искать неведомое чудище.

Берёзовая роща, парк «Берега» в БелгородеБерёзовая роща, парк «Берега» в Белгороде
Берёзовая роща, парк "Берега" в БелгородеБерёзовая роща, парк "Берега" в Белгороде
Берёзовая роща, парк "Берега" в БелгородеБерёзовая роща, парк "Берега" в Белгороде
Берёзовая роща, парк "Берега" в БелгородеБерёзовая роща, парк "Берега" в Белгороде
Берёзовая роща, парк "Берега" в БелгородеБерёзовая роща, парк "Берега" в Белгороде
Берёзовая роща, парк "Берега" в БелгородеБерёзовая роща, парк "Берега" в Белгороде
Берёзовая роща, парк «Берега» в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

За тридевять земель идти не пришлось. На первой же небольшой развилке огромное чудище показалось из-за угла.

Чудище в парке "Берега"Чудище в парке "Берега"
Чудище в парке "Берега"Чудище в парке "Берега"
Чудище в парке «Берега»Чудище в парке «Берега»
Чудище в парке "Берега"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Только вот, если подойти ближе, то и не страшное оно уже совсем. Пушистое и довольно грустное. С большим цветком в лапе. Узнали?

Да, это то самое заколдованное чудище из сказки «Аленький цветочек», в которой младшая дочь купца Настасья попросила привезти ей самый красивый аленький цветок, что красивее всех на свете. В саду принца, превращённого в чудовище колдуньей, купец его и нашёл. Девушка, по сюжету сказки, смогла расколдовать принца. Кто знает, может, и в парке «Берега» свою Настасью ждёт этот зачарованный молодой человек? А теперь к мосту, что был справа.

Чудище из сказки "Аленький цветочек"Чудище из сказки "Аленький цветочек"
Чудище из сказки "Аленький цветочек"Чудище из сказки "Аленький цветочек"
Чудище из сказки "Аленький цветочек"Чудище из сказки "Аленький цветочек"
Чудище из сказки "Аленький цветочек"Чудище из сказки "Аленький цветочек"
Чудище из сказки "Аленький цветочек"Чудище из сказки "Аленький цветочек"
Чудище из сказки «Аленький цветочек»Чудище из сказки «Аленький цветочек»
Чудище из сказки "Аленький цветочек"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

На протяжении всего пути по деревянному мосту белгородцы смогут послушать во время прогулки приятный шум воды в реке и пение птиц. Однако первое звучит по-настоящему, как и лягушки, а вот птичьи трели, как оказалось, записаны.

На мосту в парке «Берега»На мосту в парке «Берега»

И воспроизводят их вот такие маленькие «коробочки». Их легко найти, если посмотреть наверх, когда звук покажется громче, чем несколько шагов назад.

Система аудиовоспроизведенияСистема аудиовоспроизведения
Система аудиовоспроизведения
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Такой вот антистресс. Да и деревянный помост под ногами приятно звучит при ходьбе. Будто и вовсе не в оживлённом городе. Ведь это совсем не то, что почти беззвучный асфальт. И шаг более мягкий.

Для тех, кто уже устал ходить или захотел остановиться и полюбоваться видами, есть скамейки. Если обустроиться на некоторых, то с такого положения замечательно видно реку и «островки» кувшинок с маленькими жёлтыми бутонами.

В парке "Берега" в БелгородеВ парке "Берега" в Белгороде
В парке "Берега" в БелгородеВ парке "Берега" в Белгороде
В парке "Берега" в БелгородеВ парке "Берега" в Белгороде
В парке «Берега» в БелгородеВ парке «Берега» в Белгороде
В парке "Берега" в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Есть и вот такие конструкции. С большими и малыми ступенями. Те, что крупнее, — места, где тоже можно посидеть и посмотреть на виды. Некоторые скамейки — под навесом. Можно найти несколько беседок.

В парке «Берега» в БелгородеВ парке «Берега» в Белгороде
В парке "Берега" в БелгородеВ парке "Берега" в Белгороде
В парке "Берега" в БелгородеВ парке "Берега" в Белгороде
В парке "Берега" в БелгородеВ парке "Берега" в Белгороде
В парке "Берега" в БелгородеВ парке "Берега" в Белгороде
В парке "Берега" в БелгородеВ парке "Берега" в Белгороде
В парке «Берега» в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Заметили в парке и уже знакомый «Мистер Бургер».

«Мистер Бургер» в парке «Берега»«Мистер Бургер» в парке «Берега»
«Мистер Бургер» в парке «Берега»
Фото: Bel.ru

Из-за того, что работа ещё не завершена, укрытий в парке пока что крайне мало.

Укрытия в БелгородеУкрытия в Белгороде
Укрытия в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Если повернуть не к пляжу, а влево от него, то белгородцы, любящие активный отдых, будут рады. Здесь и велодорожки, и беговые дорожки. Даже отрезок для бега на 100 метров. Некоторые белгородцы уже вовсю занимаются спортом.

Активный отдыхАктивный отдых
Активный отдыхАктивный отдых
Активный отдыхАктивный отдых
Активный отдыхАктивный отдых
Активный отдыхАктивный отдых
Активный отдых
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Что ещё есть? Футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. В пляжный волейбол тоже можно сыграть. И в настольный теннис. Спортивный инвентарь также имеется.

Парк "Берега" в БелгородеПарк "Берега" в Белгороде
Парк "Берега" в БелгородеПарк "Берега" в Белгороде
Парк «Берега» в БелгородеПарк «Берега» в Белгороде
Парк "Берега" в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

И даже самый одинокий волейбольный мяч.

ВолейболВолейбол
Волейбол
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Пройдя дальше по участку пути, который предназначен для езды, выходим к самому большому велосипедисту. Вот такая фигура установлена там.

Фигура велосипедистаФигура велосипедиста
Фигура велосипедистаФигура велосипедиста
Фигура велосипедистаФигура велосипедиста
Фигура велосипедистаФигура велосипедиста
Фигура велосипедиста
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

«Проживает» в парке «Берега» и большой зелёный кит. На момент прогулки журналистки Бел.Ру к нему подобраться было сложно из-за того, что ему устраивали «водные процедуры». Из-за сильного ветра брызги летели во все стороны. Если не присматриваться, то кит вполне похож на громадный огурец или кабачок.

Кит в парке «Берега»Кит в парке «Берега»
Кит в парке «Берега»
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Вердикт таков: есть на что посмотреть, где спокойно прогуляться и на время убежать от шума и ритма города.

Парк «Берега» в БелгородеПарк «Берега» в Белгороде
Парк «Берега» в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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