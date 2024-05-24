Гигантский кит, лягушки, грустное чудище: как выглядит парк «Берега» в Белгороде?

Если пройти от Диорамы в сторону ЖК «Париж», то можно выйти к началу парка «Берега», который открыли в августе прошлого года. Сейчас он обновляется и пополняется новыми «интересностями». Несмотря на то, что работы ещё не закончены, белгородцы там уже и гуляют, и отдыхают, и даже занимаются спортом. А кто-то вообще рыбу ловит. Сам маршрут прогулки по парку для белгородцев получится как на схеме ниже.