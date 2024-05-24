Гигантский кит, лягушки, грустное чудище: как выглядит парк «Берега» в Белгороде?

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Если пройти от Диорамы в сторону ЖК «Париж», то можно выйти к началу парка «Берега», который открыли в августе прошлого года. Сейчас он обновляется и пополняется новыми «интересностями». Несмотря на то, что работы ещё не закончены, белгородцы там уже и гуляют, и отдыхают, и даже занимаются спортом. А кто-то вообще рыбу ловит. Сам маршрут прогулки по парку для белгородцев получится как на схеме ниже.
Парк встречает «песнями» лягушек, которые выбираются на берега Северного Донца. И квакают они весьма громко. А если показалось, что не очень, то это только сперва.
А далее начинаются пешеходная и велодорожки на фоне берёз, которые изобразили по левой стороне. На них можно заметить разноцветные скворечники. И не только.
Если пройти вперёд, то на пути встречается красно-синий мост. На нём живёт Царевна-лягушка.
Преображение набережной всё ещё продолжается, поэтому, кроме «интересностей», на прогулке вас местами будут поджидать рабочие и их инвентарь.
Среди многочисленных берёз «стоит» и «дуб зелёный» со златой цепью и учёным котом, который «ходит по цепи кругом». Только все они чёрно-белые.
Немного поодаль кто-то оставил в камне свой меч. Вряд ли это был король Артур. Откуда ему взяться в русских сказках? Тогда, получается, кто-то из богатырей или же князь Руслан, раз уж есть и лукоморский дуб из поэмы Александра Сергеевича, после того, как поборол Черномора и освободил Людмилу. Оставил, так сказать, на хранение белгородцам. Но это ещё не всё боевое снаряжение. Через пару шагов — кольчуга и деревянный щит.
А может, по задумке, оставили на мосту специально? На случай непредвиденной опасности. Или же мост вдоль Северного Донца и не совсем обычный мост, а уже прототип Калинова моста, который вёл через реку Смородину из сказок? Если так, то, вероятно, впереди белгородцев ожидает Змей Горыныч или ещё какое-нибудь мифическое существо. Ну что ж, идём искать неведомое чудище.
За тридевять земель идти не пришлось. На первой же небольшой развилке огромное чудище показалось из-за угла.
Только вот, если подойти ближе, то и не страшное оно уже совсем. Пушистое и довольно грустное. С большим цветком в лапе. Узнали?
Да, это то самое заколдованное чудище из сказки «Аленький цветочек», в которой младшая дочь купца Настасья попросила привезти ей самый красивый аленький цветок, что красивее всех на свете. В саду принца, превращённого в чудовище колдуньей, купец его и нашёл. Девушка, по сюжету сказки, смогла расколдовать принца. Кто знает, может, и в парке «Берега» свою Настасью ждёт этот зачарованный молодой человек? А теперь к мосту, что был справа.
На протяжении всего пути по деревянному мосту белгородцы смогут послушать во время прогулки приятный шум воды в реке и пение птиц. Однако первое звучит по-настоящему, как и лягушки, а вот птичьи трели, как оказалось, записаны.
И воспроизводят их вот такие маленькие «коробочки». Их легко найти, если посмотреть наверх, когда звук покажется громче, чем несколько шагов назад.
Такой вот антистресс. Да и деревянный помост под ногами приятно звучит при ходьбе. Будто и вовсе не в оживлённом городе. Ведь это совсем не то, что почти беззвучный асфальт. И шаг более мягкий.
Для тех, кто уже устал ходить или захотел остановиться и полюбоваться видами, есть скамейки. Если обустроиться на некоторых, то с такого положения замечательно видно реку и «островки» кувшинок с маленькими жёлтыми бутонами.
Есть и вот такие конструкции. С большими и малыми ступенями. Те, что крупнее, — места, где тоже можно посидеть и посмотреть на виды. Некоторые скамейки — под навесом. Можно найти несколько беседок.
Заметили в парке и уже знакомый «Мистер Бургер».
Из-за того, что работа ещё не завершена, укрытий в парке пока что крайне мало.
Если повернуть не к пляжу, а влево от него, то белгородцы, любящие активный отдых, будут рады. Здесь и велодорожки, и беговые дорожки. Даже отрезок для бега на 100 метров. Некоторые белгородцы уже вовсю занимаются спортом.
Что ещё есть? Футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. В пляжный волейбол тоже можно сыграть. И в настольный теннис. Спортивный инвентарь также имеется.
И даже самый одинокий волейбольный мяч.
Пройдя дальше по участку пути, который предназначен для езды, выходим к самому большому велосипедисту. Вот такая фигура установлена там.
«Проживает» в парке «Берега» и большой зелёный кит. На момент прогулки журналистки Бел.Ру к нему подобраться было сложно из-за того, что ему устраивали «водные процедуры». Из-за сильного ветра брызги летели во все стороны. Если не присматриваться, то кит вполне похож на громадный огурец или кабачок.
Вердикт таков: есть на что посмотреть, где спокойно прогуляться и на время убежать от шума и ритма города.