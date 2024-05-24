Белгородские дети не ходят в сад, родителям приходится увольняться с работы

Но многие родители отмечают, что открывать дежурные группы опасно в нынешнее время. Многие мамы не хотят приводить своих детей в сады. Это связано с тем, что часть дошкольных учреждений имеют укрытия, но вход в них находится на улице. То есть, при возникновении опасности воспитатели будут вынуждены выводить детей. Родители не готовы рисковать жизнью своих детей и не рассматривают вариант с дежурными группами.