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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Белгородские дети не ходят в сад, родителям приходится увольняться с работы

Белгородские дети не ходят в сад, родителям приходится увольняться с работы

24 мая 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
Родители дошкольников попали в трудную ситуацию. Они вынуждены брать своих детей на работу, а иногда даже и увольняться, чтобы смотреть за ними. Это связано с тем, что из-за обстановки в Белгороде, многие сады не работают. Подробности сообщает «‎Фонарь».
Сюжет
Дети

Марина Рядинская, жительница Белгорода, ушла с работы, потому что не смогла устроить своего ребенка в детский сад. По её словам, приоритет в дежурных группах отдают детям, родители которых работают в сферах критической инфраструктуры, силовых органах или медицине.

«В наш сад ходят дети со всей Харьковской горы! Поэтому мест для детей своего сада нет — делайте, что хотите. После отпуска взяли больничный ребёнку, потом себе. Тянули, сколько могли, но обстановка лучше не стала», — сообщает женщина.

Случай Марины — не исключение в регионе. Ещё одна жительница Белгородской области рассказала, что у неё дочь-инвалид, которая не разговаривает, но ей всё равно нужна социализация. Женщина рассказывает, что её дочь ходила в сад всего три часа в день, а сейчас и такой возможности нет.

Но многие родители отмечают, что открывать дежурные группы опасно в нынешнее время. Многие мамы не хотят приводить своих детей в сады. Это связано с тем, что часть дошкольных учреждений имеют укрытия, но вход в них находится на улице. То есть, при возникновении опасности воспитатели будут вынуждены выводить детей. Родители не готовы рисковать жизнью своих детей и не рассматривают вариант с дежурными группами.

Решение проблемы они видят в обеспечении хотя бы прожиточным минимумом одного из родителей, который вынужден сидеть с ребёнком дома. Женщины также предлагают вдвое сократить оплату за коммунальные услуги и уменьшить процентные ставки по кредитам.

В министерстве образования Белгородской области пока что не дают чёткого ответа о том, когда детские сады откроют свои двери для дошкольников. Изменение режима работы дежурных групп будет зависеть от текущей ситуации в регионе и решений оперативного штаба.

Обстановка не позволяет: когда ждать нормальной работы детских садов в Белгороде?
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Дети#Детский сад#Белгород
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