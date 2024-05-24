Белгородские дети не ходят в сад, родителям приходится увольняться с работы

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Марина Рядинская, жительница Белгорода, ушла с работы, потому что не смогла устроить своего ребенка в детский сад. По её словам, приоритет в дежурных группах отдают детям, родители которых работают в сферах критической инфраструктуры, силовых органах или медицине.
«В наш сад ходят дети со всей Харьковской горы! Поэтому мест для детей своего сада нет — делайте, что хотите. После отпуска взяли больничный ребёнку, потом себе. Тянули, сколько могли, но обстановка лучше не стала», — сообщает женщина.
Случай Марины — не исключение в регионе. Ещё одна жительница Белгородской области рассказала, что у неё дочь-инвалид, которая не разговаривает, но ей всё равно нужна социализация. Женщина рассказывает, что её дочь ходила в сад всего три часа в день, а сейчас и такой возможности нет.
Но многие родители отмечают, что открывать дежурные группы опасно в нынешнее время. Многие мамы не хотят приводить своих детей в сады. Это связано с тем, что часть дошкольных учреждений имеют укрытия, но вход в них находится на улице. То есть, при возникновении опасности воспитатели будут вынуждены выводить детей. Родители не готовы рисковать жизнью своих детей и не рассматривают вариант с дежурными группами.
Решение проблемы они видят в обеспечении хотя бы прожиточным минимумом одного из родителей, который вынужден сидеть с ребёнком дома. Женщины также предлагают вдвое сократить оплату за коммунальные услуги и уменьшить процентные ставки по кредитам.
В министерстве образования Белгородской области пока что не дают чёткого ответа о том, когда детские сады откроют свои двери для дошкольников. Изменение режима работы дежурных групп будет зависеть от текущей ситуации в регионе и решений оперативного штаба.