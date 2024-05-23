Мэр города в Черноземье сообщил об отставке

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В Воронеже намечаются кадровые перестановки. Сегодня, 23 мая, мэр города Вадим Кстенин сообщил об уходе с должности.
«Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа. Это был долгий и непростой, но очень интересный путь <…> Даже в очень непростые времена мы получали и поддержку горожан, и справедливую критику, которая позволяла стать лучше», — написал мэр Воронежа.
Кстенин уточнил, что с 13 июня он будет находиться в отпуске, после которого выйдет уже на новое место работы.
Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут.
Вадим Кстенин