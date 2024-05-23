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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Глава Воронежа Вадим Кстенин уходит с должности

Мэр города в Черноземье сообщил об отставке

23 мая 2024, 14:29
Фото: 1MI

Глава Воронежа Вадим Кстенин уходит с должности

С 13 июня мэр будет находиться в отпуске, после которого выйдет уже на новую работу. Чиновник сообщил об этом в своих соцсетях, пишет УтроNews.

В Воронеже намечаются кадровые перестановки. Сегодня, 23 мая, мэр города Вадим Кстенин сообщил об уходе с должности.

«Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа. Это был долгий и непростой, но очень интересный путь <…> Даже в очень непростые времена мы получали и поддержку горожан, и справедливую критику, которая позволяла стать лучше», — написал мэр Воронежа.

Кстенин уточнил, что с 13 июня он будет находиться в отпуске, после которого выйдет уже на новое место работы.

Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут.
Вадим Кстенин
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#Алина Харина#Общество#Воронеж#Мэр#Уход с должности
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