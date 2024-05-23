Мэр города в Черноземье сообщил об отставке

«Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа. Это был долгий и непростой, но очень интересный путь <…> Даже в очень непростые времена мы получали и поддержку горожан, и справедливую критику, которая позволяла стать лучше», — написал мэр Воронежа.