Гладков предложил кандидата для кадрового проекта от Путина «Время героев»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил о старте кадровой программы для ветеранов и участников СВО «Время героев». Проект стартует 1 марта.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, одним из достойных кандидатов от Белгородской области для участия в проекте может стать бывший замминистра ЖКХ региона Антон Шопин.
Конечно, это решение он [Антон Шопин] должен сам принять. Если будет необходимость, то мы готовы поддержать его в этом решении.
Вячеслав Гладков
В прошлом году Шопин написал заявление и уволился из правительства, чтобы стать добровольцем на СВО. Гладков отмечает, что недавно экс-чиновник получил медаль «За отвагу».
Напомним, что из правительства Шопин уволился в мае 2023 года и решил отправиться на СВО. Ранее чиновник служил в Чечне. Позже стало известно, что Шопин стал командиром подразделения.