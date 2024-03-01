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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

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Военный

Гладков предложил кандидата для кадрового проекта от Путина «Время героев»

1 марта 2024, 06:43
Фото: 1MI
Военный

Белгородский губернатор оценил инициативу запустить проект «Время героев»

Одним из участников проекта, анонсированного президентом, может стать бывший замминистра по ЖКХ Антон Шопин. В прошлом году он ушёл из правительства и стал добровольцем на СВО.

Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил о старте кадровой программы для ветеранов и участников СВО «Время героев». Проект стартует 1 марта.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, одним из достойных кандидатов от Белгородской области для участия в проекте может стать бывший замминистра ЖКХ региона Антон Шопин.

Конечно, это решение он [Антон Шопин] должен сам принять. Если будет необходимость, то мы готовы поддержать его в этом решении.
Вячеслав Гладков

В прошлом году Шопин написал заявление и уволился из правительства, чтобы стать добровольцем на СВО. Гладков отмечает, что недавно экс-чиновник получил медаль «За отвагу».

Напомним, что из правительства Шопин уволился в мае 2023 года и решил отправиться на СВО. Ранее чиновник служил в Чечне. Позже стало известно, что Шопин стал командиром подразделения.

Ушедший на СВО экс-замминистра приехал в Белгород в отпуск
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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Кадры#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Антон Шопин#Участник СВО
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