Гладков предложил кандидата для кадрового проекта от Путина «Время героев»

Белгородский губернатор оценил инициативу запустить проект «Время героев»

Одним из участников проекта, анонсированного президентом, может стать бывший замминистра по ЖКХ Антон Шопин. В прошлом году он ушёл из правительства и стал добровольцем на СВО.