Кадровый резерв в Белгородской области составляет почти 45 тысяч человек

В Черноземье общее число граждан, составляющих кадровый резерв, достигает 262,1 тысячи человек. Кадровый резерв включает в себя три основные категории: безработные, лица, которых принято называть «потенциальной рабочей силой», и те, кто выразил желание работать, но активно не ищут вакансий и пока не готовы приступить к трудовой деятельности.