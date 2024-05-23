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Published Сегодня, 15:09

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Кадровый резерв в Белгородской области составляет почти 45 тысяч человек

Кадровый резерв в Белгородской области составляет почти 45 тысяч человек

23 мая 2024, 15:09
Фото: 1MI
Белгородская область, где 44,7 тысячи неработающих при 793 тысячах трудоустроенных, занимает второе место по численности граждан, составляющих кадровый резерв в Черноземье. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Работа

В Черноземье общее число граждан, составляющих кадровый резерв, достигает 262,1 тысячи человек. Кадровый резерв включает в себя три основные категории: безработные, лица, которых принято называть «потенциальной рабочей силой», и те, кто выразил желание работать, но активно не ищут вакансий и пока не готовы приступить к трудовой деятельности.

Белгородская область занимает второе место по численности таких граждан. В регионе проживает 44,7 тысячи человек, которые не работают, при этом трудоустроено 793 тысячи человек. Таким образом, соотношение неработающих к занятым в регионе составляет 5,6%.

Самый значительный кадровый резерв в Черноземном макрорегионе наблюдается в Воронежской области — 86,1 тысяч человек. Там проживает 1,1 миллион трудоустроенных граждан, поэтому доля кадрового резерва составляет 7,4%.

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