Кадровый резерв в Белгородской области составляет почти 45 тысяч человек

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В Черноземье общее число граждан, составляющих кадровый резерв, достигает 262,1 тысячи человек. Кадровый резерв включает в себя три основные категории: безработные, лица, которых принято называть «потенциальной рабочей силой», и те, кто выразил желание работать, но активно не ищут вакансий и пока не готовы приступить к трудовой деятельности.
Белгородская область занимает второе место по численности таких граждан. В регионе проживает 44,7 тысячи человек, которые не работают, при этом трудоустроено 793 тысячи человек. Таким образом, соотношение неработающих к занятым в регионе составляет 5,6%.
Самый значительный кадровый резерв в Черноземном макрорегионе наблюдается в Воронежской области — 86,1 тысяч человек. Там проживает 1,1 миллион трудоустроенных граждан, поэтому доля кадрового резерва составляет 7,4%.