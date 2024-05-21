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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Четыре из пяти белгородских компаний берут на работу родственников сотрудников

Хорошо, если есть блат или сестра: в 83% белгородских компаний берут на работу родных

21 мая 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney

Четыре из пяти белгородских компаний берут на работу родственников сотрудников

Чаще всего благодаря родственным связям белгородцы устраиваются в крупные компании, занимающиеся производством, финансами и строительством. Опрос среди работающего населения провели специалисты сервиса SuperJob.

Исходя из опроса работающего населения, примерно 83% компаний Белгорода принимают на работу родственников своих сотрудников. От данной перспективы отказываются только порядка 16% начальников.

При этом количество нанятых на работу родственников сотрудников больше в крупных компаниях, чем в небольших: в предприятиях с сотней работников — 77%, среди компаний крупного бизнеса — 89%.

Кроме того, гораздо чаще на работу берут «по блату» в производственной, финансовой и строительной сферах — 90%, 85% и 82% соответственно.

Сколько белгородских компаний готовы принять на работу человека с судимостью?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Сотрудники#Работодатели#Белгород
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