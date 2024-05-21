Хорошо, если есть блат или сестра: в 83% белгородских компаний берут на работу родных

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Исходя из опроса работающего населения, примерно 83% компаний Белгорода принимают на работу родственников своих сотрудников. От данной перспективы отказываются только порядка 16% начальников.
При этом количество нанятых на работу родственников сотрудников больше в крупных компаниях, чем в небольших: в предприятиях с сотней работников — 77%, среди компаний крупного бизнеса — 89%.
Кроме того, гораздо чаще на работу берут «по блату» в производственной, финансовой и строительной сферах — 90%, 85% и 82% соответственно.