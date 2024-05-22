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В Белгородской области сельхозтехнику обезопасили противодронными сетками

В Белгородской области сельхозтехнику обезопасили противодронными сетками

22 мая 2024, 07:02
Фото: 1MI
В настоящий момент такие сетки установили на 120 единицах техники. Ещё 60 машин находятся в работе, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области на сельскохозяйственную технику начали устанавливать противодронные сетки. В настоящий момент такая система уже установлена на 120 единицах техники. Ещё 60 машин находятся в работе.

В начале весны, готовясь к посевным весенне-полевым работам, понимали, что ухудшение и усложнение обстановки вдоль границы может поставить под угрозу не только состояние сельскохозяйственной техники, но и жизнь наших работников. Поэтому начали предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Безопасность#Сельхозтехника#Белгород#Вячеслав Гладков#Дроны
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