В Белгородской области сельхозтехнику обезопасили противодронными сетками

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В Белгородской области на сельскохозяйственную технику начали устанавливать противодронные сетки. В настоящий момент такая система уже установлена на 120 единицах техники. Ещё 60 машин находятся в работе.
В начале весны, готовясь к посевным весенне-полевым работам, понимали, что ухудшение и усложнение обстановки вдоль границы может поставить под угрозу не только состояние сельскохозяйственной техники, но и жизнь наших работников. Поэтому начали предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Вячеслав Гладков