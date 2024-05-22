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Published Сегодня, 14:47

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Новое приложение банка «Тинькофф» пропало в App Store спустя несколько часов

Появилось утром, исчезло днём. Что известно про приложение банка «Тинькофф»?

22 мая 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney

Новое приложение банка «Тинькофф» пропало в App Store спустя несколько часов

Мобильное приложение банка «Тинькофф» под новым названием «Т-Старт» вернулось в App Store, но сегодня, 22 мая, во второй половине дня уже стало известно, что его удалили. Об этом сообщают РИА Новости.

Мобильное приложение банка «Тинькофф» под новым названием «Т-Старт» вернулось в App Store после некоторого отсутствия. В банке предупредили, что приложение может быть удалено в любой момент, поэтому клиентам рекомендуется как можно скорее его установить.

Сегодня, 22 мая, во второй половине дня уже стало известно, что приложение было удалено.

Недавно стало известно, что ЦБ примет от белгородцев монеты от 1 копейки до 25 рублей. Российский Центральный Банк в период с 20 мая по 2 июня проводит акцию по бесплатному обмену монет любого достоинства, начиная от 1 копейки и заканчивая 25 рублями, вне зависимости от их состояния.

Аналитики ВТБ сообщают, что продажи автокредитов в Центральном федеральном округе (кроме Москвы и Московской области) с начала 2023 года составили 17,9 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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