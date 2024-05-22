Появилось утром, исчезло днём. Что известно про приложение банка «Тинькофф»?

Недавно стало известно, что ЦБ примет от белгородцев монеты от 1 копейки до 25 рублей. Российский Центральный Банк в период с 20 мая по 2 июня проводит акцию по бесплатному обмену монет любого достоинства, начиная от 1 копейки и заканчивая 25 рублями, вне зависимости от их состояния.