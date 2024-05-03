Как перенести данные WhatsApp между устройствами Андроида и iOS

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Но сколько раз владельцы аккаунтов сталкивались с тем, что переписки исчезали или синхронизировалась только часть текста.
Также возникает вопрос с тем, каким образом можно перенести файлы различного типа – фото, видео, заметки и так далее. Эту задачу можно выполнить вручную, однако такая процедура займет огромное количество времени.
Возникает вопрос, каким образом можно выполнить аккуратный и успешный трансфер цифровой информации? Мы предлагаем рассмотреть вариант использования программы для переноса данных Ватсапа. Этот софт устанавливается на вашем PC и позволяет всего за пару кликов завершить поставленную задачу.
Это безопасное приложение, которое в большинстве случаев применяется для быстрого переноса данных с одного устройства на другое. Главным преимуществом программы является простота применения функционала – вы потратите около 5-10 минут на трансфер данных с учётом установки софта. Перед вами завершенный программный продукт, способный переносить цифровую информацию между устройствами с разными операционными системами (iOS и Android).
У этого приложения масса полезных функций:
Отметим, что это развивающийся проект и разработчики планируют добавлять новые функции со временем. Перенос данных можно осуществлять не только из мессенджера WhatsApp и WhatsApp Бизнес, но и из других приложений – полный список мессенджеров вы проверите в процессе использования пробной версии программы.
Также пользователи имеют возможность копировать данные из Google Disk в WhatsApp – переносить можно только резервные копии, но это лучше сделать через эту программу. Софт позволяет осуществлять перенос других приложений наподобие Viber, LINA, Kik на другое устройство с соответствующей операционной системой.
Что касается переноса данных телефона, то MobileTrans позволяет выполнять импорт и экспорт на компьютер, а также инициировать передачу цифровой информации в iCloud. Пользователь может выполнить восстановление данных iTunes.
Если вы хотите перенести Ватсап на а новый смартфон, то можно выполнить не только трансфер данных, но и стикеров. Присутствует возможность выбора типа файлов.
Подводя итог, хочется отметить, что перед вами не просто очередное приложение для безопасного переноса данных WhatsApp – это полноценный программный продукт с более чем 10 полезными функциями, которые могут быть использованы пользователями после приобретения нового телефона или мобильного устройства с операционной системой iOS или Android.
Мы предлагаем два способа, которые помогут перенести сообщения Ватсап между телефонами iOS и Android.
Откройте программу MobileTrans и выберите «Перенос данных WhatsAll» (верхняя часть интерфейса) и нажмите на «Перенос WhatsApp» (первое окно слева направо). Также нужно будет выбрать опцию «передача» или «передача» и объединение.
Подключите оба телефона к PC посредством USB кабеля стандартного типа. Это даст возможность программе распознать устройства – их модели будут написаны в верхней части окна. Помимо этого вы можете выбрать тип данных, которые будут передаваться – сообщения, СМС, избранные разговоры, фото и так далее.
Затем следует инициировать перенос сообщений WhatsApp на выбранный телефон. Достаточно нажать на кнопку начать, которая видна на фото выше.
Откройте программу и выберите «Резервное копирование и Восстановлении» в верхней части интерфейса. Далее нажмите на окно с надписью «Резервное копирование данных app» (находится в левом нижнем углу интерфейса).
После выбираем вид приложения, которые использовалось для ведения переписок и сохранения данных – в нашем случае это WhatsApp.
Затем подключаем телефон к компьютеру – программа самостоятельно обнаружит устройство. Также следует выбрать тип данных, которые требуется скопировать.
Для старта процедуры достаточно нажать кнопку «начать» на панели мониторинга – это даст возможность создать резервную копию данных на ПК.
После этого следует нажать на «Восстановление» и подключить к компьютеру другой телефон, для которого будет осуществляться перенос данных. Нажимаем “начать” снова и завершаем процесс.
Как вы можете видеть, процедура восстановления данных и перенос информации не занимает много времени. Достаточно потратить около 5 минут времени на скачивание, установку и трансфер данных. Применение этой утилиты является более простым способом, позволяющим сэкономить ваше время и добиться результата.
Эти приложение даёт возможность сэкономить время на перенос данных с одного устройства на другое. Для софта нет значения, какая из двух операционных систем установлена на вашем девайсе. Всё, что нужно сделать, это подключить смартфон к компьютеру и запустить программу. Можно сказать, что приложение все сделает за владельца.
WhatsApp является одним из наиболее популярных современных приложений. Оно часто применяется как средство для общения в бизнес кругах, так как Ватцап стирает границы между странами и позволяет общаться бесплатно.
Если вам нужно срочно перенести переписку, фото, аудио или информацию другого формата, мы предлагаем установить эту программу. Задача будет выполнена в течение нескольких минут.