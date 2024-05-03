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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Как перенести данные WhatsApp между устройствами Андроида и iOS

Как перенести данные WhatsApp между устройствами Андроида и iOS

3 мая 2024, 14:12
Фото: 1MI
Реклама. ИП СЕМЧЕНКО АНТОН ВИКТОРОВИЧ. erid: LjN8JudLP
Перенос данных с WhatsApp является популярной проблемой. Многие опытные пользователи могут сказать, что мессенджер сохраняет переписки после смены телефона, так как учетная запись не меняется.

Но сколько раз владельцы аккаунтов сталкивались с тем, что переписки исчезали или синхронизировалась только часть текста.

Также возникает вопрос с тем, каким образом можно перенести файлы различного типа – фото, видео, заметки и так далее. Эту задачу можно выполнить вручную, однако такая процедура займет огромное количество времени.

Возникает вопрос, каким образом можно выполнить аккуратный и успешный трансфер цифровой информации? Мы предлагаем рассмотреть вариант использования программы для переноса данных Ватсапа. Этот софт устанавливается на вашем PC и позволяет всего за пару кликов завершить поставленную задачу.

Что такое Wondershare MobileTrans?

Это безопасное приложение, которое в большинстве случаев применяется для быстрого переноса данных с одного устройства на другое. Главным преимуществом программы является простота применения функционала – вы потратите около 5-10 минут на трансфер данных с учётом установки софта. Перед вами завершенный программный продукт, способный переносить цифровую информацию между устройствами с разными операционными системами (iOS и Android).

У этого приложения масса полезных функций:

  • Перенос данных WhatsApp – вся переписка, фотографии, файлы, заметки и другая цифровая информация будет скопирована с айфона на смартфон с Андроид.
  • Перенос данных телефона – можно просто выбрать необходимые типы файлов для обмена данными между двумя устройствами.
  • Резервная копия – создавайте резервные копии файлов и сохраняйте их на компьютере для последующего переноса на другой носитель.
  • Восстановление – некоторые типы данных можно восстановить, но многое зависит от вашего смартфона.
  • Также приложение позволяет переносить плейлисты, управлять контактами и конвертировать фотографии формата HEIC в JPG.

Отметим, что это развивающийся проект и разработчики планируют добавлять новые функции со временем. Перенос данных можно осуществлять не только из мессенджера WhatsApp и WhatsApp Бизнес, но и из других приложений – полный список мессенджеров вы проверите в процессе использования пробной версии программы.

Также пользователи имеют возможность копировать данные из Google Disk в WhatsApp – переносить можно только резервные копии, но это лучше сделать через эту программу. Софт позволяет осуществлять перенос других приложений наподобие Viber, LINA, Kik на другое устройство с соответствующей операционной системой.

Что касается переноса данных телефона, то MobileTrans позволяет выполнять импорт и экспорт на компьютер, а также инициировать передачу цифровой информации в iCloud. Пользователь может выполнить восстановление данных iTunes.

Если вы хотите перенести Ватсап на а новый смартфон, то можно выполнить не только трансфер данных, но и стикеров. Присутствует возможность выбора типа файлов.

Подводя итог, хочется отметить, что перед вами не просто очередное приложение для безопасного переноса данных WhatsApp – это полноценный программный продукт с более чем 10 полезными функциями, которые могут быть использованы пользователями после приобретения нового телефона или мобильного устройства с операционной системой iOS или Android.

Как перенести данные WhatsApp между устройствами iOS и Android с помощью MobileTrans?

Мы предлагаем два способа, которые помогут перенести сообщения Ватсап между телефонами iOS и Android.

Первый способ

Откройте программу MobileTrans и выберите «Перенос данных WhatsAll» (верхняя часть интерфейса) и нажмите на «Перенос WhatsApp» (первое окно слева направо). Также нужно будет выбрать опцию «передача» или «передача» и объединение.

Подключите оба телефона к PC посредством USB кабеля стандартного типа. Это даст возможность программе распознать устройства – их модели будут написаны в верхней части окна. Помимо этого вы можете выбрать тип данных, которые будут передаваться – сообщения, СМС, избранные разговоры, фото и так далее.

Затем следует инициировать перенос сообщений WhatsApp на выбранный телефон. Достаточно нажать на кнопку начать, которая видна на фото выше.

Второй способ

Откройте программу и выберите «Резервное копирование и Восстановлении» в верхней части интерфейса. Далее нажмите на окно с надписью «Резервное копирование данных app» (находится в левом нижнем углу интерфейса).

После выбираем вид приложения, которые использовалось для ведения переписок и сохранения данных – в нашем случае это WhatsApp.

Затем подключаем телефон к компьютеру – программа самостоятельно обнаружит устройство. Также следует выбрать тип данных, которые требуется скопировать.

Для старта процедуры достаточно нажать кнопку «начать» на панели мониторинга – это даст возможность создать резервную копию данных на ПК.

После этого следует нажать на «Восстановление» и подключить к компьютеру другой телефон, для которого будет осуществляться перенос данных. Нажимаем “начать” снова и завершаем процесс.

Как вы можете видеть, процедура восстановления данных и перенос информации не занимает много времени. Достаточно потратить около 5 минут времени на скачивание, установку и трансфер данных. Применение этой утилиты является более простым способом, позволяющим сэкономить ваше время и добиться результата.

Вывод

Эти приложение даёт возможность сэкономить время на перенос данных с одного устройства на другое. Для софта нет значения, какая из двух операционных систем установлена на вашем девайсе. Всё, что нужно сделать, это подключить смартфон к компьютеру и запустить программу. Можно сказать, что приложение все сделает за владельца.

WhatsApp является одним из наиболее популярных современных приложений. Оно часто применяется как средство для общения в бизнес кругах, так как Ватцап стирает границы между странами и позволяет общаться бесплатно.

Если вам нужно срочно перенести переписку, фото, аудио или информацию другого формата, мы предлагаем установить эту программу. Задача будет выполнена в течение нескольких минут.

#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Whatsapp#IOS#Перенос данных#MobileTrans
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