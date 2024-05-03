Как перенести данные WhatsApp между устройствами Андроида и iOS

Эти приложение даёт возможность сэкономить время на перенос данных с одного устройства на другое. Для софта нет значения, какая из двух операционных систем установлена на вашем девайсе. Всё, что нужно сделать, это подключить смартфон к компьютеру и запустить программу. Можно сказать, что приложение все сделает за владельца.