Разрушение домов и высокая смертность: к чему приведёт изменение климата в России?

Недавно ураган с сильным ливнем пришёл в Липецкую область, из-за чего сильно пострадали жилые дома, а в Курской области заметили торнадо. Наводнения в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях и Алтайском крае тоже связаны с изменением климата. Сезонные же пожары стали чаще появляться всё в новых уголках мира, а из-за таяния ледников Мальдивы рискуют полностью оказаться под водой.