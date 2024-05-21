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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Разрушение домов и высокая смертность: к чему приведёт изменение климата в России?

Разрушение домов и высокая смертность: к чему приведёт изменение климата в России?

21 мая 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
Глобальное потепление, по мнению экспертов, уже идёт: где-то появляются ураганы, где-то наводнения. В некоторых странах от сильной жары вдвое увеличилась смертность. Но как меняется климат в России и как можно адаптироваться к грядущим изменениям? Разбирается специалист.
Сюжет
Пожары

Недавно ураган с сильным ливнем пришёл в Липецкую область, из-за чего сильно пострадали жилые дома, а в Курской области заметили торнадо. Наводнения в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях и Алтайском крае тоже связаны с изменением климата. Сезонные же пожары стали чаще появляться всё в новых уголках мира, а из-за таяния ледников Мальдивы рискуют полностью оказаться под водой.

Особо осторожными в жару, отмечают журналисты «Новых известий», должны быть несколько категорий людей:

  • с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • маленькие дети;
  • беременные женщины;
  • пенсионеры;
  • люди с хроническими заболеваниями.

Однако долгое нахождение на палящем солнце негативно скажется и на здоровых людях, в некоторых случаях даже может наступить смерть. А отдых на юге может привести к развитию онкологических заболеваний.

С приближающейся жарой поможет бороться адаптация. Для этого в городах уже сейчас нужно устанавливать питьевые фонтанчики, создавать «сухие пляжи», сажать как можно больше деревьев, чтобы их тень закрывала гуляющих от солнца, укреплять иммунитет и совершенствовать дорожную инфраструктуру на случай ЧП.

Также с жарой поможет митигация, то есть уменьшение влияния человека на климат: следует переходить на электромобили, вторичную переработку и на новые виды топлива.

Глобальное потепление отразится и на флоре: места хвойных деревьев всё больше будут занимать теплолюбивые. Учёные уже приступили к созданию новых сортов сельскохозяйственных культур, которые будут лучше переносить грядущую засуху, а фермеры меняют способы рассадки, чтобы растения использовали влагу от растаявшего снега.

Изменение климата привело к редким, но очень обильным дождям, а также к обширным весенним пожарам.

С необычной проблемой столкнулись и жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, у которых начали проваливаться дома из-за таяния мерзлоты. Для решения проблемы придумали устанавливать под здания дорогие холодильные установки — это позволит заморозить грунт. Однако такое решение временное: дома всё равно придётся сносить.

В последнее время в мире, в том числе в России, активно развивается так называемое «зелёное строительство», или экостроительство. Благодаря этому здания становятся более устойчивыми к погодным катаклизмам, биопозитивными, их стараются грамотно вписать в окружающую среду.
сообщил эксперт

От строительства высоких зданий, возможно, придётся отказаться — из-за них возникает эффект аэродинамической трубы, то есть сильные ветра.

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#Александра Склярова#Пожары#Климат#Белгород
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