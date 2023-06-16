Белгородская область потеряла позиции в рейтинге инвестиционного климата

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Белгородская область вошла в топ-20 регионов по инвестиционному климату. Регион делит 11-е место с Челябинской областью. Результаты десятого Национального рейтинга инвестклимата представили на ПМЭФ-2023.
Первое место занимает Москва. На втором месте расположился Татарстан, а замыкают тройку лидеров Московская, Нижегородская и Тюменская области. Четвёртое место у Башкирии, Тульской и Сахалинской областей, а закрывают топ-5 Новгородская область и Краснодарский край.
Соседняя Воронежская область оказалась на 13-м месте, Тамбовская — на 14-м, а Липецкая — на 15-м. Добавим, что составители рейтинга оценивают усилия властей субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляют лучшие практики.
Напомним, в прошлом году Белгородская область поднялась в рейтинге инвестпривлекательности. Регион занимал седьмое место. До этого Белгородчина была на 10-й строчке.