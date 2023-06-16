Белгородская область потеряла позиции в рейтинге инвестиционного климата

Первое место занимает Москва. На втором месте расположился Татарстан, а замыкают тройку лидеров Московская, Нижегородская и Тюменская области. Четвёртое место у Башкирии, Тульской и Сахалинской областей, а закрывают топ-5 Новгородская область и Краснодарский край.