Глава Шебекино выступил против призывов жителей заменить клумбы на укрытия

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Глава Шебекино Владимир Жданов выразил недовольство в связи с призывами жителей строить укрытия вместо разбивки клумб. Он сказал, что в Шебекино уже достаточно укрытий, а обеспечение безопасности жителей городского округа ведётся постоянно.
Жданов подчеркнул, что жизнь в Шебекино продолжается, люди ходят на работу, в магазины, салоны красоты, поэтому нужно заниматься благоустройством города. Ранее часть жителей негативно отреагировала на публикацию Жданова, которая была связана с озеленением города.
Вчера стало известно, что жители Шебекино прячутся за деревянными загородками из-за нехватки укрытий. В районах, где идут частые обстрелы, отсутствуют какие-либо укрытия, а обстановка в регионе по-прежнему остаётся неспокойной. Жители Шебекино были недовольны по поводу отсутствия укрытий на пути от рынка до автовокзала, в районе Маслозавода, а также на улицах Фрунзе и Ленина.