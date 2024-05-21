Глава Шебекино выступил против призывов жителей заменить клумбы на укрытия

Вчера стало известно, что жители Шебекино прячутся за деревянными загородками из-за нехватки укрытий. В районах, где идут частые обстрелы, отсутствуют какие-либо укрытия, а обстановка в регионе по-прежнему остаётся неспокойной. Жители Шебекино были недовольны по поводу отсутствия укрытий на пути от рынка до автовокзала, в районе Маслозавода, а также на улицах Фрунзе и Ленина.