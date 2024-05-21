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Глава Шебекино выступил против призывов жителей заменить клумбы на укрытия

Глава Шебекино выступил против призывов жителей заменить клумбы на укрытия

21 мая 2024, 15:38
Фото: 1MI
Глава Шебекино Владимир Жданов заявил, что в Шебекино уже достаточно укрытий, и призвал жителей не требовать отмены озеленения. По мнению Жданова, несмотря на сложную ситуацию, жизнь в городе продолжается, люди ходят на работу и занимаются обычными делами.

Глава Шебекино Владимир Жданов выразил недовольство в связи с призывами жителей строить укрытия вместо разбивки клумб. Он сказал, что в Шебекино уже достаточно укрытий, а обеспечение безопасности жителей городского округа ведётся постоянно.

Жданов подчеркнул, что жизнь в Шебекино продолжается, люди ходят на работу, в магазины, салоны красоты, поэтому нужно заниматься благоустройством города. Ранее часть жителей негативно отреагировала на публикацию Жданова, которая была связана с озеленением города.

Вчера стало известно, что жители Шебекино прячутся за деревянными загородками из-за нехватки укрытий. В районах, где идут частые обстрелы, отсутствуют какие-либо укрытия, а обстановка в регионе по-прежнему остаётся неспокойной. Жители Шебекино были недовольны по поводу отсутствия укрытий на пути от рынка до автовокзала, в районе Маслозавода, а также на улицах Фрунзе и Ленина.

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