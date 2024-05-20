Необычный офицер получила знак «Материнская слава»

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Старшему лейтенанту полиции Камилле Алтуховой, сотруднице вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области, вручили почётную награду «Материнская слава» III степени.
Всего было награждено 12 женщин, которые воспитывают нескольких детей. Алтухова имеет почти 20-летний стаж службы, более восьми лет она работала старшим группы задержания вневедомственной охраны, выезжая наравне с мужчинами в полной экипировке и с оружием по тревожным вызовам.
Сейчас женщина трудится в Управлении вневедомственной охраны Росгвардии. Супруги Алтуховы состоят в браке уже 19 лет, в их семье растут двое сыновей и дочь. Она отметила, что залог семейного счастья кроется в искренней любви к родным, заботе о старших и помощи младшим.
Сейчас в Белгороде проживают почти 2500 многодетных семей. Эти семьи воспитывают в общей сложности около 8000 детей.