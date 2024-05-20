Необычный офицер получила знак «Материнская слава»

Сейчас женщина трудится в Управлении вневедомственной охраны Росгвардии. Супруги Алтуховы состоят в браке уже 19 лет, в их семье растут двое сыновей и дочь. Она отметила, что залог семейного счастья кроется в искренней любви к родным, заботе о старших и помощи младшим.