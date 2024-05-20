Не только на День России: как в июне увеличить количество выходных?

Если посчитать все выходные дни, то в июне 2024 года россияне будут работать только 19 дней. Дополнительный выходной получился благодаря празднику День России, который ежегодно отмечается 12 июня — в этом году он выпал на среду. Во вторник же, 11 июня, сотрудники будут работать на час меньше — до пяти или четырёх часов вечера в зависимости от графика работы.