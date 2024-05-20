Не только на День России: как в июне увеличить количество выходных?

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Если посчитать все выходные дни, то в июне 2024 года россияне будут работать только 19 дней. Дополнительный выходной получился благодаря празднику День России, который ежегодно отмечается 12 июня — в этом году он выпал на среду. Во вторник же, 11 июня, сотрудники будут работать на час меньше — до пяти или четырёх часов вечера в зависимости от графика работы.
Праздничный выходной в этом году выпал посреди недели, поэтому все остальные дни — понедельник, вторник, четверг и пятница — будут рабочими. Однако избежать такой участи можно: как отдохнуть все девять дней — с 8 июня (субботы) до 16 июня (воскресенье) включительно, эксперт рассказал порталу PNZ.RU.
По его мнению, для длительных выходных необходимо согласовать с руководством отпуск на рабочие дни: 10, 11, 13 и 14 июня. При этом брать такой отпуск в июне получается гораздо выгоднее, чем в январе или мае, поскольку выходных дней меньше, а финансовая выгода — больше. Либо же можно попросить у начальства отгул, если ранее сотрудник работал в выходной или праздничный день.
Кроме того, в этом году выгоднее также брать отпуск в июле и октябре.