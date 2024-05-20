На разрушенное из-за обстрелов жильё белгородцев потратят 1,6 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По данным чиновницы, в текущем году из федерального бюджета выделили 1,6 млрд рублей на поддержку белгородцев, которые потеряли своё жильё из-за обстрелов ВСУ. В настоящее время уже согласован перечень домов и список собственников (295). На спецсчета 74 белгородцев уже перевели 380 млн рублей компенсации.
На текущей неделе профинансируют ещё 33 собственников на 160 млн рублей. В работе остаются соглашения на 360 млн рублей. До 1 июня сумма освоения и перечисления средств достигнет 1 млрд рублей.
При этом Козлитина отметила, что список откорректировали с учётом сложившейся оперативной обстановки на территории Грайворонского округа. На сегодняшний день на согласовании находятся дополнительно списки из 110 домов.
В прошлом году поддержка в данном направлении была оказана на 11 млрд рублей. Удалось купить жильё на 5,8 млрд рублей. В 2024 году собственникам купили жильё или выплатили компенсаций на 675 млн рублей. В работе остаются 2 млрд рублей. В процессе покупки 83 объекта.