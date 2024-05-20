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На разрушенное из-за обстрелов жильё белгородцев потратят 1,6 млрд рублей

На разрушенное из-за обстрелов жильё белгородцев потратят 1,6 млрд рублей

20 мая 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney
На сегодняшний день выплаты за потерянное жильё получили 74 собственника. Им перевели 380 млн рублей. Всего из федерального бюджета в этом году на данные цели выделили 1,6 млрд рублей. Подробнее сообщила региональный министр строительства Оксана Козлитина.
Сюжет
СВО

По данным чиновницы, в текущем году из федерального бюджета выделили 1,6 млрд рублей на поддержку белгородцев, которые потеряли своё жильё из-за обстрелов ВСУ. В настоящее время уже согласован перечень домов и список собственников (295). На спецсчета 74 белгородцев уже перевели 380 млн рублей компенсации.

На текущей неделе профинансируют ещё 33 собственников на 160 млн рублей. В работе остаются соглашения на 360 млн рублей. До 1 июня сумма освоения и перечисления средств достигнет 1 млрд рублей.

При этом Козлитина отметила, что список откорректировали с учётом сложившейся оперативной обстановки на территории Грайворонского округа. На сегодняшний день на согласовании находятся дополнительно списки из 110 домов.

В прошлом году поддержка в данном направлении была оказана на 11 млрд рублей. Удалось купить жильё на 5,8 млрд рублей. В 2024 году собственникам купили жильё или выплатили компенсаций на 675 млн рублей. В работе остаются 2 млрд рублей. В процессе покупки 83 объекта.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Компенсация#Федеральный бюджет#Белгород#СВО#Обстрелы
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