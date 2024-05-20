На разрушенное из-за обстрелов жильё белгородцев потратят 1,6 млрд рублей

По данным чиновницы, в текущем году из федерального бюджета выделили 1,6 млрд рублей на поддержку белгородцев, которые потеряли своё жильё из-за обстрелов ВСУ. В настоящее время уже согласован перечень домов и список собственников (295). На спецсчета 74 белгородцев уже перевели 380 млн рублей компенсации.