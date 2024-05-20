Черноземье останется без персиков и винограда? Какой ущерб причинили заморозки

Только те, кто выращивает виногрард сортов, устойчивых к холоду, или защищает его в теплицах, могут пока что спокойно ждать результатов. Деревья, которые не избалованы тёплым климатом, такие как черешня, вишня и яблоня, относительно неплохо перенесли заморозки. Но только наступление лета покажет, каким в итоге будет урожай.