Черноземье останется без персиков и винограда? Какой ущерб причинили заморозки

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Внезапные заморозки лишили брянских садоводов урожая персиков, винограда и других фруктов. Листья грецких орехов почернели — для южных культур этот северный удар оказался слишком сильным.
Только те, кто выращивает виногрард сортов, устойчивых к холоду, или защищает его в теплицах, могут пока что спокойно ждать результатов. Деревья, которые не избалованы тёплым климатом, такие как черешня, вишня и яблоня, относительно неплохо перенесли заморозки. Но только наступление лета покажет, каким в итоге будет урожай.
В Белгродской области, несмотря на сложную операционную ситуацию, сельхозпроизводители региона весной приступили к посевным работам. Посев яровых культур начался в Вейделевском районе. В этом году планируется засеять более 300 тыс. гектаров.