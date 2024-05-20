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В Черноземье садоводы лишились части урожая из-за заморозков

Черноземье останется без персиков и винограда? Какой ущерб причинили заморозки

20 мая 2024, 15:47
Фото: 1MI

В Черноземье садоводы лишились части урожая из-за заморозков

Внезапные заморозки лишили брянских садоводов урожая персиков, винограда и других фруктов. Для южных культур, таких как грецкие орехи, этот северный удар оказался слишком сильным, сообщают «‎Брянские новости»‎

Внезапные заморозки лишили брянских садоводов урожая персиков, винограда и других фруктов. Листья грецких орехов почернели — для южных культур этот северный удар оказался слишком сильным.

Только те, кто выращивает виногрард сортов, устойчивых к холоду, или защищает его в теплицах, могут пока что спокойно ждать результатов. Деревья, которые не избалованы тёплым климатом, такие как черешня, вишня и яблоня, относительно неплохо перенесли заморозки. Но только наступление лета покажет, каким в итоге будет урожай.

В Белгродской области, несмотря на сложную операционную ситуацию, сельхозпроизводители региона весной приступили к посевным работам. Посев яровых культур начался в Вейделевском районе. В этом году планируется засеять более 300 тыс. гектаров.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Экономика#Урожай#Новости Белгорода#Брянская область#Белгород
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