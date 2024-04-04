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Гладков рассказал о старте посевной кампании по всей Белгородской области

Гладков рассказал о старте посевной кампании по всей Белгородской области

4 апреля 2024, 09:13
Фото: 1MI
На полях сеют пшеницу, ячмень, овёс, горох, сахарную свёклу, горчицу и подсолнечник. Подробности рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области началась посевная кампания. Как отметил губернатор, на полях начали сеять яровую пшеницу, ячмень, овёс и горох. Всего планируется засеять почти 300 тыс. га.

В лидерах — Ровеньский район и Валуйский округ, они засеяли самые большие площади. В этом году засеем яровыми культурами 300 тысяч гектаров. Очень хочется, чтобы по итогам года наши сельхозпроизводители получили хороший урожай.
Вячеслав Гладков

В Ровеньском районе в настоящий момент засеяно 5,6 тыс. га, в Валуйском горокруге — 4,4 тыс. га. На третьем месте по засеву находятся Шебекинский горокруг и Волоконовский район. В этих муниципалитетах засеяли больше 4,1 тыс. га.

Помимо этого, сельхозпредприятия начали сев технических культур — подсолнечника и сои. Этим культурами засеют почти 530 тыс. га.

В Алексеевском, Белгородском, Вейделевском, Красненском, Красногвардейском и Чернянском районах, а также в Новооскольском горокруге приступили к севу сахарной свёклы, подсолнечника и горчицы.

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