Гладков рассказал о старте посевной кампании по всей Белгородской области

В Ровеньском районе в настоящий момент засеяно 5,6 тыс. га, в Валуйском горокруге — 4,4 тыс. га. На третьем месте по засеву находятся Шебекинский горокруг и Волоконовский район. В этих муниципалитетах засеяли больше 4,1 тыс. га.