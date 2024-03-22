Гладков сообщил о начале весенних полевых работ в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Несмотря на непростую оперативную обстановку, аграрии региона начинают весеннюю посевную кампанию. Сев яровых уже начался в Вейделевском районе. В текущем году планируется засеять более 300 тыс. га земли.
Надеюсь, что, конечно, год будет благосклонен к нашим аграриям, ведь они этого заслуживают. Мы кормим страну и, конечно, очень хочется, чтобы погода позволила собрать нам урожай.
Вячеслав Гладков
Во время совещания правительства губернатор подчеркнул, что работы будут выполняться с соблюдением всех мер безопасности. Все работники должны быть обеспечены касками, бронежилетами, медицинскими аптечками. Среди работников должны ежедневно проводить инструктаж.
В регионе также составили перечень сельхозтоваропроизводителей, находящихся в приграничной зоне, с указанием планов полевых работ и в зависимости от риском обстрелов.
Всего в текущем году планируется засеять 933 тыс. га пашни. Поля засеют яровыми зерновых и зернобобовых, ячменем, яровой пшеницей, кукурузой, техническими культурами, подсолнечником, сахарной свёклой.
Также аграрии уже приступили к подкормке озимых культур и многолетних трав.