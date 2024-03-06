Вячеслав Гладков и Владимир Путин открыли новый завод в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Президент Владимир Путин, глава региона Вячеслав Гладков и гендиректор ГК «ЭФКО» Евгений Ляшенко приняли участие в открытии нового завода в Алексеевке. На предприятии будут заниматься производством функциональных белков и пищевых волокон.
Владимир Путин отметил, что сегодня, 6 марта, новые предприятия по производству продуктов питания, удобрений и компонентов для перерабатывающей промышленности открываются в трёх областях России.
«Мы в последние годы немало сделали для того, чтобы все эти направления агропромышленного комплекса развивались активно, и эти усилия приносят зримый результат», — подчеркнул президент.
Основная продукция, которую будет производить белгородских завод, — это соевые изоляты и концентраты, а также растительная клетчатка. Эту продукцию используют в сфере мясоперерабатывающей, хлебобулочной и кондитерской промышленности. На этот проект было направлено порядка 3,5 млрд рублей инвестиций.
Планируется, что завод будет выпускать около пяти тысяч тонн продукции в год, что позволит полностью закрыть потребность в пищевых волокнах в отечественном производстве.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что приграничному региону сегодня важно сохранять курс на развитие производств и создании новых рабочих мест. Так, на новом заводе появится дополнительно 130 рабочих мест.
Пищевые волокна и белок — эффективный продукт, который конкурирует с мировыми аналогами. Надеемся, что наша компания будет не только лидером отечественной масло-жировой продукции, но и одним из мировых лидеров.
Вячеслав Гладков
Глава государства поблагодарил Вячеслава Гладков за поддержку проекта и пожелал заводу успехов в работе.