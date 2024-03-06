Вячеслав Гладков и Владимир Путин открыли новый завод в Белгородской области

Основная продукция, которую будет производить белгородских завод, — это соевые изоляты и концентраты, а также растительная клетчатка. Эту продукцию используют в сфере мясоперерабатывающей, хлебобулочной и кондитерской промышленности. На этот проект было направлено порядка 3,5 млрд рублей инвестиций.