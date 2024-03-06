Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

открытие завода в Алексеевке

Вячеслав Гладков и Владимир Путин открыли новый завод в Белгородской области

6 марта 2024, 14:20
Фото: правительство Белгородской области
открытие завода в Алексеевке
Также в режиме ВКС в открытии предприятия принял участие Владимир Путин. Завод расположен в Алексеевске. Предприятие будет заниматься производством функциональных белков и растительных волокон.

Президент Владимир Путин, глава региона Вячеслав Гладков и гендиректор ГК «ЭФКО» Евгений Ляшенко приняли участие в открытии нового завода в Алексеевке. На предприятии будут заниматься производством функциональных белков и пищевых волокон.

Владимир Путин отметил, что сегодня, 6 марта, новые предприятия по производству продуктов питания, удобрений и компонентов для перерабатывающей промышленности открываются в трёх областях России.

«Мы в последние годы немало сделали для того, чтобы все эти направления агропромышленного комплекса развивались активно, и эти усилия приносят зримый результат», — подчеркнул президент.

Основная продукция, которую будет производить белгородских завод, — это соевые изоляты и концентраты, а также растительная клетчатка. Эту продукцию используют в сфере мясоперерабатывающей, хлебобулочной и кондитерской промышленности. На этот проект было направлено порядка 3,5 млрд рублей инвестиций.

Планируется, что завод будет выпускать около пяти тысяч тонн продукции в год, что позволит полностью закрыть потребность в пищевых волокнах в отечественном производстве.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что приграничному региону сегодня важно сохранять курс на развитие производств и создании новых рабочих мест. Так, на новом заводе появится дополнительно 130 рабочих мест.

Пищевые волокна и белок — эффективный продукт, который конкурирует с мировыми аналогами. Надеемся, что наша компания будет не только лидером отечественной масло-жировой продукции, но и одним из мировых лидеров.
Вячеслав Гладков

Глава государства поблагодарил Вячеслава Гладков за поддержку проекта и пожелал заводу успехов в работе.

открытие завода в Алексеевкеоткрытие завода в Алексеевке
открытие завода в Алексеевке открытие завода в Алексеевке
открытие завода в Алексеевке открытие завода в Алексеевке
открытие завода в Алексеевкеоткрытие завода в Алексеевке
открытие завода в Алексеевке
Фото: правительство Белгородской области
Читайте также:
Гладков вручил сертификаты ТОСам на реализацию социально значимых проектовГладков объявил о старте работ по очистке рек и водоёмов в Белгородской областиГладков предложил обучить родителей школьников оказывать доврачебную помощь
#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Алексеевка#Завод#Производство#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Хорошие новости
Подпишитесь
Дом белгородцев загорелся после прямого попадания при обстреле ВСУ
Сегодня, 12:07
«Водитель высадил в чистом поле»: пассажиры автобусов — о ракетной опасности
Сегодня, 12:15
«Подруги были в шоке»: как белгородка стала водителем автобуса
Сегодня, 06:20
Сколько массовых убийств в белгородских школах удалось предотвратить?
Сегодня, 14:28
Драмтеатр ответил на возмущения белгородцев о пропаганде ЛГБТ* в одной из постановок
Сегодня, 07:20
В МЧС объяснили, почему сирену во время всеобщей проверки не слышали в Белгороде
Сегодня, 09:26