Гладков сообщил о завершении капремонта музыкальной школы в Старом Осколе

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, закупить новые музыкальные инструменты и оборудование в учреждение помог белгородский бизнес. Для технического оснащения музыкальной школы выделили 24 млн рублей. Для учреждения закупили новые пианино, аккордеоны, баяны, домры, шумовые, ударные, духовые инструменты. Также приобрели звуковое оборудование, станки для классов хореографии, интерактивное оборудование, мебель, новые компьютеры. Кроме того, в школе оборудовали новый гардероб и пост охраны.