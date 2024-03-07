Гладков сообщил о завершении капремонта музыкальной школы в Старом Осколе

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В Старом Осколе завершился капитальный ремонт музыкальной школы №5. Здание уже ввели в эксплуатацию. В учреждении отремонтировали фасад, кровлю и внутренние помещения. Музыкальную школу обновили в рамках нацпроекта «Культура».
Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, закупить новые музыкальные инструменты и оборудование в учреждение помог белгородский бизнес. Для технического оснащения музыкальной школы выделили 24 млн рублей. Для учреждения закупили новые пианино, аккордеоны, баяны, домры, шумовые, ударные, духовые инструменты. Также приобрели звуковое оборудование, станки для классов хореографии, интерактивное оборудование, мебель, новые компьютеры. Кроме того, в школе оборудовали новый гардероб и пост охраны.
Всем миром делаем всё, чтобы наши дети имели возможность развивать свои способности, свои таланты. Уверен, что они нас порадуют ещё своими большими успехами и победами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Добавим, что ремонт в учреждении стартовал весной прошлого года. Строители заменили кровлю, системы отопления и водоотведения, инженерные сети, оконные витражи, отремонтировали фасад, входную группу, установили пандус для маломобильных жителей, новую вентиляционную систему. В школе привели в порядок все учебные классы и концертные залы.
Ранее сообщалось, что на ремонт детской музыкальной школы №1 в Белгороде планируют потратить более 140 млн рублей. Обновление по проекту охватит всё здание. Все работы планируют завершить в 2024 году.