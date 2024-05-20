АКРА подтвердило кредитный рейтинг Металлоинвеста на уровне AAA с хорошим прогнозом

Согласно опубликованному отчету АКРА, подтверждение кредитного рейтинга Компании базируется на ее сильной рыночной позиции, а также на очень сильной оценке бизнес-профиля, связанной с высокой обеспеченностью качественной ресурсной базой и с низкой себестоимостью производства.