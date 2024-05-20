АКРА подтвердило кредитный рейтинг Металлоинвеста на уровне AAA с хорошим прогнозом

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Согласно опубликованному отчету АКРА, подтверждение кредитного рейтинга Компании базируется на ее сильной рыночной позиции, а также на очень сильной оценке бизнес-профиля, связанной с высокой обеспеченностью качественной ресурсной базой и с низкой себестоимостью производства.
6 мая 2024 года НКР подтвердил рейтинг на уровне ААА.ru, таким образом у Компании два действующих кредитных рейтинга максимального уровня по национальной шкале.