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Кредитный рейтинг

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Металлоинвеста на уровне AAA с хорошим прогнозом

20 мая 2024, 13:57
Фото: Руслан Шамуков / Металлоинвест
Кредитный рейтинг
Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о подтверждении АКРА кредитного рейтинга Компании на уровне АAA(RU) со стабильным прогнозом.

Согласно опубликованному отчету АКРА, подтверждение кредитного рейтинга Компании базируется на ее сильной рыночной позиции, а также на очень сильной оценке бизнес-профиля, связанной с высокой обеспеченностью качественной ресурсной базой и с низкой себестоимостью производства.

6 мая 2024 года НКР подтвердил рейтинг на уровне ААА.ru, таким образом у Компании два действующих кредитных рейтинга максимального уровня по национальной шкале.

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