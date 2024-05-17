Сколько белгородских компаний готовы принять на работу человека с судимостью?

В апреле стало известно, что директор белгородского центра помощи семье «заработала» на фиктивном трудоустройстве. Она оформила фиктивное трудоустройство одного из сотрудников и деньги оставляла деньги себе. За это директору было назначено наказание в виде 1,5 года исправительных работ.