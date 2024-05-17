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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В 9% опрошенных компаний Белгорода есть работники с судимостью

Сколько белгородских компаний готовы принять на работу человека с судимостью?

17 мая 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney

В 9% опрошенных компаний Белгорода есть работники с судимостью

По данным SuperJob, 14% работодателей Белгорода готовы нанимать сотрудников с судимостью. В 9% компаний уже есть такие работники.

14% опрошенных компаний в Белгороде готовы трудоустроить сотрудников с судимостью. Лояльность работодателей к ним на рынке труда растёт.

Сейчас 9% белгородских компаний уже имеют в штате ранее судимых сотрудников. Чаще всего бывших заключённых принимают на рабочие позиции предприятия добывающей, промышленной, а также строительной отраслей.

В апреле стало известно, что директор белгородского центра помощи семье «заработала» на фиктивном трудоустройстве. Она оформила фиктивное трудоустройство одного из сотрудников и деньги оставляла деньги себе. За это директору было назначено наказание в виде 1,5 года исправительных работ.

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#Маргарита Водолажская#Город#Трудоустройство#Новости Белгорода#Белгород#Судимость
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