Сколько белгородских компаний готовы принять на работу человека с судимостью?

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
14% опрошенных компаний в Белгороде готовы трудоустроить сотрудников с судимостью. Лояльность работодателей к ним на рынке труда растёт.
Сейчас 9% белгородских компаний уже имеют в штате ранее судимых сотрудников. Чаще всего бывших заключённых принимают на рабочие позиции предприятия добывающей, промышленной, а также строительной отраслей.
В апреле стало известно, что директор белгородского центра помощи семье «заработала» на фиктивном трудоустройстве. Она оформила фиктивное трудоустройство одного из сотрудников и деньги оставляла деньги себе. За это директору было назначено наказание в виде 1,5 года исправительных работ.