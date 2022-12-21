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Белгородец организовал фиктивную поставку в больницу и украл 10 млн рублей из бюджета

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI
За это преступление он получил условный срок. Предпринимателя обязали заплатить 1,8 млн рублей штрафа, сообщили в региональной прокуратуре.

Предприниматель в Белгороде похитил 10 млн рублей из бюджета, когда организовал фиктивную поставку расходных материалов в больницу. Его приговорили к условному сроку.

Преступной деятельностью мужчина занялся со своим директором и сотрудником лаборатории областной больницы. Украсть деньги удалось путём фиктивной поставки расходников.

Известно, что фигурант пытался совершить такое же преступление с должностным лицом в другой больнице. Речь шла о сумме в 17 млн рублей, которые якобы пошли бы на закупку медоборудования. Тогда их поймали правоохранители.

Мужчина сотрудничал со следствием и возместил причинённый ущерб, поэтому получил условный срок с испытательным сроком три года. Приговор ещё можно обжаловать.

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#Белгородская область#Прокуратура#Хищения#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Областная больница#Фиктивная поставка
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