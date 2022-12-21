Белгородец организовал фиктивную поставку в больницу и украл 10 млн рублей из бюджета

Предприниматель в Белгороде похитил 10 млн рублей из бюджета, когда организовал фиктивную поставку расходных материалов в больницу. Его приговорили к условному сроку.
Преступной деятельностью мужчина занялся со своим директором и сотрудником лаборатории областной больницы. Украсть деньги удалось путём фиктивной поставки расходников.
Известно, что фигурант пытался совершить такое же преступление с должностным лицом в другой больнице. Речь шла о сумме в 17 млн рублей, которые якобы пошли бы на закупку медоборудования. Тогда их поймали правоохранители.
Мужчина сотрудничал со следствием и возместил причинённый ущерб, поэтому получил условный срок с испытательным сроком три года. Приговор ещё можно обжаловать.