Поддубный: под Харьковом уничтожена РСЗО, готовившая удар по Белгороду

Отмечается, что российские войска уже долгое время ведут ожесточённые бои в Харьковской области. Интенсивные столкновения идут в районе Волчанска и Липцов. Армия ВСУ не только перебрасывает резервные части в Харьковскую область, но и снимает батальоны с других участков зоны специальной военной операции.