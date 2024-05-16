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Поддубный: под Харьковом уничтожена РСЗО, готовившая удар по Белгороду

Поддубный: под Харьковом уничтожена РСЗО, готовившая удар по Белгороду

16 мая 2024, 07:11
Фото: кадр из видео
Российские военные предотвратили ракетный удар ВСУ по Белгороду, уничтожив расчёт РСЗО противника в районе Дергачей. Экипажи группировки «Север» обнаружили машину с боекомплектом на марше к огневой позиции и ликвидировали её, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

ВСУ пытались использовать расчёт РЗСО для нанесения удара по Белгороду. Атаку предотвратили бойцы группировки «Север». В результате машина с боекомплектом уничтожена, также вместе с машиной был ликвидирован весь расчёт.

Сообщается, что реактивная система залпового огня противника была уничтожена в районе Дергачей, когда она передвигалась к огневой позиции, откуда могла нанести удар по Белгороду.

Отмечается, что российские войска уже долгое время ведут ожесточённые бои в Харьковской области. Интенсивные столкновения идут в районе Волчанска и Липцов. Армия ВСУ не только перебрасывает резервные части в Харьковскую область, но и снимает батальоны с других участков зоны специальной военной операции.

Уничтожение РСЗО
Видео: Telegram-канал Евгения Поддубного
Бойцы группировки войск «Север» освободили село Бугроватка в Харьковской области
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#Маргарита Водолажская#Видео#Белгородская область#Новости Белгорода#Харьковская область#Белгород#СВО#Атака ВСУ
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