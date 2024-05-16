Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
ВСУ пытались использовать расчёт РЗСО для нанесения удара по Белгороду. Атаку предотвратили бойцы группировки «Север». В результате машина с боекомплектом уничтожена, также вместе с машиной был ликвидирован весь расчёт.
Сообщается, что реактивная система залпового огня противника была уничтожена в районе Дергачей, когда она передвигалась к огневой позиции, откуда могла нанести удар по Белгороду.
Отмечается, что российские войска уже долгое время ведут ожесточённые бои в Харьковской области. Интенсивные столкновения идут в районе Волчанска и Липцов. Армия ВСУ не только перебрасывает резервные части в Харьковскую область, но и снимает батальоны с других участков зоны специальной военной операции.