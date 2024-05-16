Белгородские учёные создали препарат для лечения редкой болезни

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
Белгородские учёные разработали первый в мире препарат для лечения мышечной дистрофии Миоши. Лекарство уже прошло доклинические испытания. По словам кандидата биологических наук, директора объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ» Алексея Дейкина, в текущем году планируется подать заявление в Минздрав на разрешение проведения исследований на пациентах.
Дистрофия Миоши является редким заболеванием. Болеют им люди в возрасте от 35 лет. Заболевание связано с отсутствием белка, отвечающего за целостность мышечных клеток.
Учёными предложен подход по лечению заболевания за счёт доставки в мышечные клетки гена, который кодирует отсутствующий белок. Доставка гена происходит с помощью аденоассоциированных вирусов или плазмид. Лекарство прошло исследования по эффективности и безопасности.