Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Учёные

Белгородские учёные создали препарат для лечения редкой болезни

16 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI
Учёные

Препарат от белгородских учёных для лечения дистрофии Миоши прошёл испытания

Речь идёт о лекарстве для лечения дистрофии Миоши. Его создали учёные НИУ «БелГУ». Препарат уже прошёл доклинические испытания, пишет ТАСС.

Белгородские учёные разработали первый в мире препарат для лечения мышечной дистрофии Миоши. Лекарство уже прошло доклинические испытания. По словам кандидата биологических наук, директора объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ» Алексея Дейкина, в текущем году планируется подать заявление в Минздрав на разрешение проведения исследований на пациентах.

Дистрофия Миоши является редким заболеванием. Болеют им люди в возрасте от 35 лет. Заболевание связано с отсутствием белка, отвечающего за целостность мышечных клеток.

Учёными предложен подход по лечению заболевания за счёт доставки в мышечные клетки гена, который кодирует отсутствующий белок. Доставка гена происходит с помощью аденоассоциированных вирусов или плазмид. Лекарство прошло исследования по эффективности и безопасности.

Учёные рассказали о влиянии пеших прогулок на здоровье
Узнать подробнее
Читайте также:
Учёные рассказали о влиянии пеших прогулок на здоровьеКак питание влияет на здоровье мозга?Учёные НИУ «БелГУ» изобрели новый способ хирургического лечения рака почки
#Алина Харина#Лекарства#Наука#Болезни#Новости Белгорода#Белгород#Учёные#Дистрофия
Подпишитесь
Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Шебекино выросло до четырёх
Сегодня, 12:00
«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса
Сегодня, 06:54
Из-за заморозков в Белгородской области ввели режим ЧС
Сегодня, 08:33
Поддубный: под Харьковом уничтожена РСЗО, готовившая удар по Белгороду
Сегодня, 07:11
«Пассажирам труднее переждать»: водители автобусов — о работе во время тревоги
Сегодня, 09:15
Белгородцы стали реже брать микрозаймы, МФО в регионе тоже стало меньше
Сегодня, 11:00
"