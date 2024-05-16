Белгородские учёные создали препарат для лечения редкой болезни

Белгородские учёные разработали первый в мире препарат для лечения мышечной дистрофии Миоши. Лекарство уже прошло доклинические испытания. По словам кандидата биологических наук, директора объединённого центра генетических технологий НИУ «БелГУ» Алексея Дейкина, в текущем году планируется подать заявление в Минздрав на разрешение проведения исследований на пациентах.