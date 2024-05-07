Учёные рассказали о влиянии пеших прогулок на здоровье

Учёные выяснили, что при ходьбе удар стопы о поверхность генерирует волны повышенного давления. Эти волны способствуют усилению кровотока в сосудах, питающих мозг. Также во время ходьбы в организме вырабатываются эндорфины — гормоны, которые оказывают успокаивающее действие и снижают тревожность.