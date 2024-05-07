Учёные рассказали о влиянии пеших прогулок на здоровье

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Учёные выяснили, что при ходьбе удар стопы о поверхность генерирует волны повышенного давления. Эти волны способствуют усилению кровотока в сосудах, питающих мозг. Также во время ходьбы в организме вырабатываются эндорфины — гормоны, которые оказывают успокаивающее действие и снижают тревожность.
Физическая активность в виде ходьбы положительно влияет на умственные способности человека. Экспериментально выяснено, что лучшие результаты при выполнении тестов и творческих заданий были, когда люди находились в движении.
Учёные говорят, что даже однократная прогулка повышает уровень нейротрофического фактора в головном мозге. Этот биологический компонент снижает риск развития инсульта, болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Согласно научным исследованиям, необязательно совершать долгие пешие прогулки. 20 минут ходьбы в день достаточно для оказания стимулирующего воздействия на мозговую активность. Этого хватит, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями и предупредить негативные изменения, которые связаны с возрастом и влиянием внешних факторов.