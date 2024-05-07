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Published Сегодня, 11:47

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Учёные рассказали о влиянии пеших прогулок на здоровье

Учёные рассказали о влиянии пеших прогулок на здоровье

7 мая 2024, 11:47
Фото: 1MI
Научные исследования подтверждают благоприятное влияние ходьбы на активность мозга и развитие когнитивных навыков. Какие преимущества дают пешие прогулки и сколько нужно гулять? Об этом рассказало издание Newia.ru.

Учёные выяснили, что при ходьбе удар стопы о поверхность генерирует волны повышенного давления. Эти волны способствуют усилению кровотока в сосудах, питающих мозг. Также во время ходьбы в организме вырабатываются эндорфины — гормоны, которые оказывают успокаивающее действие и снижают тревожность.

Физическая активность в виде ходьбы положительно влияет на умственные способности человека. Экспериментально выяснено, что лучшие результаты при выполнении тестов и творческих заданий были, когда люди находились в движении.

Учёные говорят, что даже однократная прогулка повышает уровень нейротрофического фактора в головном мозге. Этот биологический компонент снижает риск развития инсульта, болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Согласно научным исследованиям, необязательно совершать долгие пешие прогулки. 20 минут ходьбы в день достаточно для оказания стимулирующего воздействия на мозговую активность. Этого хватит, чтобы справиться со стрессовыми ситуациями и предупредить негативные изменения, которые связаны с возрастом и влиянием внешних факторов.

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