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Суды

На деньги от продажи водки «Хортица» могли совершать теракты в Белгородской области

15 мая 2024, 14:07
Фото: 1MI
Суды

Суд в Курске арестовал российские активы производителя водки «Хортица»

Речь идёт об активах международного алкогольного холдинга Global Spirits, который принадлежит украинскому бизнесмену Евгению Черняку*. Подробности сообщает «Коммерсант Черноземье».

В Курске Ленинский районный суд наложил арест на российские активы холдинга Global Spirits. Холдинг занимается производством водки «Хортица», «Первак» и «Шустов». Холдинг принадлежит украинскому бизнесмену Евгению Черняку*.

По версии следствия, бизнесмен после начала СВО переписал активы на доверенных лиц и выступает крупным спонсором ВСУ.

Отмечается, что прибыль от работы заводов шла на финансирование терактов в приграничных регионах. По оперативным данным ФСБ, финпомощь предпринимателя помогла организовать семь терактов в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях.

*Входит в перечень экстремистов и террористов от Росфинмониторинга

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Экономика#Бизнесмен#Курск#Суды#Приграничье#Активы
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