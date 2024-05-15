На деньги от продажи водки «Хортица» могли совершать теракты в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Курске Ленинский районный суд наложил арест на российские активы холдинга Global Spirits. Холдинг занимается производством водки «Хортица», «Первак» и «Шустов». Холдинг принадлежит украинскому бизнесмену Евгению Черняку*.
По версии следствия, бизнесмен после начала СВО переписал активы на доверенных лиц и выступает крупным спонсором ВСУ.
Отмечается, что прибыль от работы заводов шла на финансирование терактов в приграничных регионах. По оперативным данным ФСБ, финпомощь предпринимателя помогла организовать семь терактов в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях.
*Входит в перечень экстремистов и террористов от Росфинмониторинга