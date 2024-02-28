Мужчину, вытолкнувшего из окна девушку из Нигерии в Белгороде, арестовали

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Октябрьский районный суд Белгорода заключил под стражу на два месяца уроженца Республики Дагестан. Мужчина выбросил из окна седьмого этажа гражданку Нигерии. Девушка осталась жива.
По предварительным данным, ночью 24 февраля между иностранкой и подозреваемым произошёл конфликт. Мужчина ударил девушку, а после вытолкнул её из окна седьмого этажа. С места происшествия подозреваемый скрылся.
Следком ходатайствовал о заключении под стражу 40-летнего мужчины. Ему вменяется уголовное дело за покушение на убийство.
Напомним, что девушке из Нигерии 17 лет. Её нашли без сознания около подъезда на бульваре Юности.