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Published Сегодня, 15:08

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Суд

Мужчину, вытолкнувшего из окна девушку из Нигерии в Белгороде, арестовали

28 февраля 2024, 15:08
Фото: 1MI
Суд
Иностранка упала с седьмого этажа и выжила. Происшествие случилось 24 февраля. Подробности рассказывает ТАСС со ссылкой на помощника председателя суда.

Октябрьский районный суд Белгорода заключил под стражу на два месяца уроженца Республики Дагестан. Мужчина выбросил из окна седьмого этажа гражданку Нигерии. Девушка осталась жива.

По предварительным данным, ночью 24 февраля между иностранкой и подозреваемым произошёл конфликт. Мужчина ударил девушку, а после вытолкнул её из окна седьмого этажа. С места происшествия подозреваемый скрылся.

Следком ходатайствовал о заключении под стражу 40-летнего мужчины. Ему вменяется уголовное дело за покушение на убийство.

Напомним, что девушке из Нигерии 17 лет. Её нашли без сознания около подъезда на бульваре Юности.

17-летнюю девушку из Нигерии нашли без сознания у одного из подъездов в Белгороде
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#Происшествия#Студентка#Новости Белгорода#Покушение на убийство#Суды#Белгород#Алина Харина#Дагестан#Нигерия
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