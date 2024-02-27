17-летнюю девушку из Нигерии нашли без сознания у одного из подъездов в Белгороде

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
17-летнюю девушку из Нигерии без сознания нашли 24 февраля около пяти часов утра возле подъезда на бульваре Юности, утверждает источник. Девушка является студенткой-первокурсницей.
Иностранка получила множественные переломы. Её госпитализировали. Изначально рассматривалась версия самоубийства. Однако позже по подозрению в преступлении задержали 40-летнего мужчину. Предполагается, что он мог сбросить студентку с балкона 7-го этажа.
Напомним, что сегодня утром, 27 февраля, на остановке в Белгороде обнаружили труп.