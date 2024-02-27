Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Полиция

17-летнюю девушку из Нигерии нашли без сознания у одного из подъездов в Белгороде

27 февраля 2024, 07:14
Фото: 1MI
Полиция

В Белгороде пытались убить студентку из Нигерии

В совершении преступления подозревается 40-летний мужчина. Девушку госпитализировали со множественными переломами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

17-летнюю девушку из Нигерии без сознания нашли 24 февраля около пяти часов утра возле подъезда на бульваре Юности, утверждает источник. Девушка является студенткой-первокурсницей.

Иностранка получила множественные переломы. Её госпитализировали. Изначально рассматривалась версия самоубийства. Однако позже по подозрению в преступлении задержали 40-летнего мужчину. Предполагается, что он мог сбросить студентку с балкона 7-го этажа.

Напомним, что сегодня утром, 27 февраля, на остановке в Белгороде обнаружили труп.

На остановке в Белгороде обнаружили труп
Узнать подробнее
Читайте также:
На остановке в Белгороде обнаружили труп«Если бы я села в машину, был бы труп»: белгородка — о ракетном удареВ центре Белгорода обнаружили труп 32-летнего мужчины
#Происшествия#Студентка#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Попытка убийства#Нигерия
Подпишитесь
Число раненных при вечерних атаках белгородцев увеличилось
Сегодня, 06:31
За какие именно коррупционные нарушения могут наказать 23 белгородских чиновника?
Сегодня, 07:33
«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ
Вчера, 12:50
Из СИЗО — домой: суд изменил меру пресечения белгородскому бизнесмену Бобрицкому
Вчера, 14:39
От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»
Сегодня, 07:25
Сроки ремонта проблемной дороги под Белгородом хотят перенести
Сегодня, 07:37