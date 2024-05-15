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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Стало известно, как поверхность Солнца выглядит вблизи

Космический аппарат «вплотную» подобрался к Солнцу: что он там увидел

15 мая 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, как поверхность Солнца выглядит вблизи

Россиянам показали видеозапись, на которой детально видна поверхность самой жаркой звезды. Такие кадры удалось запечатлеть благодаря космическому зонду ЕКА Solar Orbiter, когда он находился на расстоянии почти 50 млрд метров до Солнца. Видео опубликовали в Европейском космическом агентстве.

Запечатлеть детали Солнца удалось в сентябре 2023 года с помощью специального прибора. На видеозаписи видны плазменные структуры, напоминающие вьющиеся узоры над поверхностью звезды: когда температура повышается, они идут вдоль нижнего слоя атмосферы. Официальное название таких структур — корональный мох, поскольку он находится в «короне» Солнца, а своим видом гелиофизикам напоминает мох.

На видеозаписи также можно лицезреть малые извержения, корональный дождь и спикулы — это копьеобразный столб горячего газа, который выбрасывается из внешней оболочки Солнца в виде сильной струи на расстояние от 10 до 20 тысяч километров.

Сам мох образует на месте сильного магнитного поля и больших корональных петель солнечные пятна, а корональный дождь представляет из себя набор сгустков плотной плазмы, которые возвращаются обратно к звезде из-за гравитации.

Самые светлые области на видеозаписи самые жаркие — их температура составляет порядка 1 млн градусов по Цельсию, а более тёмные участки холоднее и поглощают в себя радиацию.

Напомним, что в начале мая на поверхности Солнца зафиксировали одну из мощнейших за последние десять лет вспышку.

Поверхность Солнца
Видео: Европейское космическое агентство
Мощные солнечные вспышки в мае: к каким последствиям приведут и когда ждать новые?
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