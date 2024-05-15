Космический аппарат «вплотную» подобрался к Солнцу: что он там увидел

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Запечатлеть детали Солнца удалось в сентябре 2023 года с помощью специального прибора. На видеозаписи видны плазменные структуры, напоминающие вьющиеся узоры над поверхностью звезды: когда температура повышается, они идут вдоль нижнего слоя атмосферы. Официальное название таких структур — корональный мох, поскольку он находится в «короне» Солнца, а своим видом гелиофизикам напоминает мох.
На видеозаписи также можно лицезреть малые извержения, корональный дождь и спикулы — это копьеобразный столб горячего газа, который выбрасывается из внешней оболочки Солнца в виде сильной струи на расстояние от 10 до 20 тысяч километров.
Сам мох образует на месте сильного магнитного поля и больших корональных петель солнечные пятна, а корональный дождь представляет из себя набор сгустков плотной плазмы, которые возвращаются обратно к звезде из-за гравитации.
Самые светлые области на видеозаписи самые жаркие — их температура составляет порядка 1 млн градусов по Цельсию, а более тёмные участки холоднее и поглощают в себя радиацию.
Напомним, что в начале мая на поверхности Солнца зафиксировали одну из мощнейших за последние десять лет вспышку.