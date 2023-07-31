«Опасное солнце» возвращается в Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В Белгородской области ожидается «опасное солнце» — высокий уровень ультрафиолета. Такой же прогноз действует для ещё 13 регионов страны, сообщили в Гидрометцентре.
Как рассказал научный руководитель организации Роман Вильфанд, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, Крыму прогнозируется очень высокий ультрафиолетовый индекс. Специалист назвал это опасной характеристикой. Как посоветовал эксперт, в такой период на пляжах не стоит находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 14:00.
Высокий уровень ультрафиолета обещают также в Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областях.
Интересно, что синоптики пообещали 1 августа грозы и град в Белгородской области. Жара в регионе начнётся с 6 августа — температура поднимется до +35 ˚С.