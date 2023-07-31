«Опасное солнце» возвращается в Белгородскую область

Как рассказал научный руководитель организации Роман Вильфанд, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, Крыму прогнозируется очень высокий ультрафиолетовый индекс. Специалист назвал это опасной характеристикой. Как посоветовал эксперт, в такой период на пляжах не стоит находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 14:00.