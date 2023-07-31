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«Опасное солнце» возвращается в Белгородскую область

31 июля 2023, 14:23
Фото: 1MI
В Гидрометцентре предупредили о высоком уровне ультрафиолета в 14 регионах России, в том числе в Центральном Черноземье, пишут «Известия».
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Погода

В Белгородской области ожидается «опасное солнце» — высокий уровень ультрафиолета. Такой же прогноз действует для ещё 13 регионов страны, сообщили в Гидрометцентре.

Как рассказал научный руководитель организации Роман Вильфанд, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа, Крыму прогнозируется очень высокий ультрафиолетовый индекс. Специалист назвал это опасной характеристикой. Как посоветовал эксперт, в такой период на пляжах не стоит находиться под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 14:00.

Высокий уровень ультрафиолета обещают также в Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областях.

Интересно, что синоптики пообещали 1 августа грозы и град в Белгородской области. Жара в регионе начнётся с 6 августа — температура поднимется до +35 ˚С.

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#Белгородская область#Центральное черноземье#Погода#Опасное солнце#Гидрометцентр#Ультрафиолет#Солнечные лучи#Наталья Корявых#Общество
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