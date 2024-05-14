Спасатели помогут достать драгоценности и документы из пострадавшего дома в Белгороде

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
На встрече с журналистами мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, как жители дома №55а на улице Щорса будут получать уцелевшее имущество. Один подъезд этого дома обвалился при атаке ВСУ на областную столицу. В дом влетел фрагмент ракеты «Точка-У».
Владельцы квартир должны составить опись ценных вещей. Пустить жильцов в их дома не могут — есть опасность обрушения здания. Спасатели по мере возможности будут выносить вещи; в первую очередь драгоценности, документы и деньги, объяснил Сергей Потапов.
Сотрудники МЧС будут заходить в квартиры через оконные проёмы и использовать подъёмные механизмы, чтобы собрать ценности жителей квартир.
По мере того, как вещи будут доставать, специалисты будут их идентифицировать по собранным от жильцов описям и приглашать владельцев для возврата имущества.