Спасатели помогут достать драгоценности и документы из пострадавшего дома в Белгороде

На встрече с журналистами мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, как жители дома №55а на улице Щорса будут получать уцелевшее имущество. Один подъезд этого дома обвалился при атаке ВСУ на областную столицу. В дом влетел фрагмент ракеты «Точка-У».