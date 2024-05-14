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Спасатели помогут достать драгоценности и документы из пострадавшего дома в Белгороде

Спасатели помогут достать драгоценности и документы из пострадавшего дома в Белгороде

14 мая 2024, 11:38
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
О схеме работы по возврату ценных вещей рассказали мэр Белгорода Валентин Демидов и начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.
Сюжет
МЧС

На встрече с журналистами мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, как жители дома №55а на улице Щорса будут получать уцелевшее имущество. Один подъезд этого дома обвалился при атаке ВСУ на областную столицу. В дом влетел фрагмент ракеты «Точка-У».

Владельцы квартир должны составить опись ценных вещей. Пустить жильцов в их дома не могут — есть опасность обрушения здания. Спасатели по мере возможности будут выносить вещи; в первую очередь драгоценности, документы и деньги, объяснил Сергей Потапов.

Сотрудники МЧС будут заходить в квартиры через оконные проёмы и использовать подъёмные механизмы, чтобы собрать ценности жителей квартир.

По мере того, как вещи будут доставать, специалисты будут их идентифицировать по собранным от жильцов описям и приглашать владельцев для возврата имущества.

Всем жителям пострадавшего дома на Щорса в Белгороде выплатят по 10 тысяч рублей
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