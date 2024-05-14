Кандидат на пост министра обороны РФ высказался о перспективах мобилизации

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов озвучил задачи, на которые стоит обратить внимание. По словам Белоусова, среди прочего нужно увеличить эффективность выполнения гособоронзаказа и усилить контроль над ценообразованием в этой сфере.
Также он подчеркнул, что нужно упреждать действия ВСУ, отрабатывать новые тактики ведения боевых действий. Белоусов добавил, что одна из ключевых задач сейчас — комплектование Вооружённых сил, при этом речи не идёт о мобилизации или чрезвычайных мерах.
По его словам, первоочередное внимание нужно уделить военному образованию, где накопился ряд проблем. Кроме того, необходимо решить вопросы со выплатам военнослужащим и обеспечением их жильем.