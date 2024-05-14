Кандидат на пост министра обороны РФ высказался о перспективах мобилизации

Также он подчеркнул, что нужно упреждать действия ВСУ, отрабатывать новые тактики ведения боевых действий. Белоусов добавил, что одна из ключевых задач сейчас — комплектование Вооружённых сил, при этом речи не идёт о мобилизации или чрезвычайных мерах.