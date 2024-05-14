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Кандидат на пост министра обороны РФ высказался о перспективах мобилизации

Кандидат на пост министра обороны РФ высказался о перспективах мобилизации

14 мая 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney
Андрей Белоусов обозначил приоритетные задачи, среди которых повышение эффективности выполнения гособоронзаказа и упреждение действий ВСУ. Особое внимание Белоусов уделил комплектованию Вооружённых сил, пишет РИА «Новости».

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов озвучил задачи, на которые стоит обратить внимание. По словам Белоусова, среди прочего нужно увеличить эффективность выполнения гособоронзаказа и усилить контроль над ценообразованием в этой сфере.

Также он подчеркнул, что нужно упреждать действия ВСУ, отрабатывать новые тактики ведения боевых действий. Белоусов добавил, что одна из ключевых задач сейчас — комплектование Вооружённых сил, при этом речи не идёт о мобилизации или чрезвычайных мерах.

По его словам, первоочередное внимание нужно уделить военному образованию, где накопился ряд проблем. Кроме того, необходимо решить вопросы со выплатам военнослужащим и обеспечением их жильем.

Андрей Белоусов: кто такой и почему стал кандидатом на пост министра обороны РФ?
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#Маргарита Водолажская#Общество#Россия#Минобороны#Мобилизация#Кандидат#Андрей белоусов#СВО
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