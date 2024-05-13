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Роман Старовойт

Губернатор соседнего с Белгородской областью региона может стать министром РФ

13 мая 2024, 08:00
Фото: страница Романа Старовойта в соцсети
Роман Старовойт

Губернатора Курской области будут утверждать на должность министра 14 мая

Об этом сообщают «Курские известия» со ссылкой на депутата Госдумы от региона Ольгу Германову.

14 мая будут рассматриваться кандидатуры на должности министров России. Курский губернатор Роман Старовойт может стать министром транспорта.

13 мая депутаты Госдумы будут рассматривать кандидатуры на должности заместителей председателя правительства. Отметим, что председателем правительства РФ 10 мая вновь был утверждён Михаил Мишустин.

Накануне Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны РФ Андрея Белоусова, который ранее был первым вице-премьером. Сергея Шойгу назначили секретарём Совета безопасности РФ, а Николая Патрушева освободили от должности.

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#Алина Харина#Политика#Курская область#Правительство#Черноземье#Министр#Роман Старовойт
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