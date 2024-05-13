Губернатор соседнего с Белгородской областью региона может стать министром РФ

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14 мая будут рассматриваться кандидатуры на должности министров России. Курский губернатор Роман Старовойт может стать министром транспорта.
13 мая депутаты Госдумы будут рассматривать кандидатуры на должности заместителей председателя правительства. Отметим, что председателем правительства РФ 10 мая вновь был утверждён Михаил Мишустин.
Накануне Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны РФ Андрея Белоусова, который ранее был первым вице-премьером. Сергея Шойгу назначили секретарём Совета безопасности РФ, а Николая Патрушева освободили от должности.