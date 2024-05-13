Андрей Белоусов: кто такой и почему стал кандидатом на пост министра обороны РФ?

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
65-летний Андрей Рэмович Белоусов родился в столице России в семье ветерана Великой Отечественной войны: его отец служил в авиации, после чего закончил МГИМО и стал экономистом. Его мать занималась радиохимией, а младший брат чиновника Дмитрий работает руководителем одной из лабораторий в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.
Сам Андрей учился в элитном образовательном учреждении с физико-математическим уклоном и занимался различными боевыми искусствами. Учился на экономическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, после которого занялся научной работой в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР.
Известно, что мужчина не проходил службу в армии России.
Есть ли в настоящий момент у Белоусова супруга, неизвестно. Однако сын мужчины Павел закончил МГТУ имени Баумана. О его нынешнем месте работы ничего не сообщалось.
С 1990 по 2006 годы чиновник работал заведующим лабораторией в ИНП РАН и в течение шести лет возглавлял внеструктурное подразделение РАН и научно-исследовательскую организацию ЦМАКП. После защиты диссертации он стал доктором наук в вопросах экономики. Ранее Белоусов давал советы по работе нескольким премьер-министрам.
В феврале 2006 года чиновник занял пост заместителя главы Минэкономразвития, спустя два года возглавил Департамент экономики и финансов, а спустя ещё четыре — Минэкономразвития. С 2013 года Белоусов консультировал главу государства по экономическим вопросам.
В январе 2020 года его назначили первым заместителем председателя правительства. Спустя четыре месяца чиновник на протяжении трёх недель подменял Михаила Мишустина на посту премьер-министра из-за заражения последнего коронавирусной инфекцией. В это время Белоусов занимался экономическими, социальными, политическими и духовными процессами, финансами, транспортом, инфраструктурными и национальными проектами, а также иностранными вложениями в предпринимательскую и другие виды деятельности.
Напомним, что после инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 7 мая в полдень, кабинет министров подал в отставку. В этом году большинство министров утвердит Госдума — так гласят новые правила.
После этого 11 мая стало известно о том, что пост чиновника, который курировал экономический блок, займёт министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На следующий день, 12 мая, сообщили о выдвижении Белоусова на пост министра обороны России. Его кандидатуру предложил глава страны.
Обсуждать предложенные Путиным кандидатуры сенаторы будут два дня: 13 и 14 мая.
Многих россиян удивил такой выбор на пост главы Минобороны, ведь президент выбрал чиновника из экономической сферы, не служившего в армии. По словам пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, такое решение должно открыть путь Минобороны к инновациям, современным идеям и к созданию преимуществ для экономического соревнования.
Но значительных изменений в этой сфере, заявляет Песков, быть не должно: именно военной сферой будет заниматься глава Генерального штаба Валерий Герасимов.
Эксперты же убеждены, что такое назначение позволит Министерству обороны усиленно заняться развитием возможностей армии.
Сергея Шойгу, ранее занимавшего должность главы Минобороны, после отставки назначили на пост секретаря Совета безопасности Российской Федерации по вопросам Федеральной службы по ВТС: то есть, заниматься решением задач военно-технического сотрудничества.
Экс-секретарь, Николай Патрушев, перешёл на новую работу: на какую именно, обещали сообщить в ближайшее время.