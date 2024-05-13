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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Андрей Белоусов

Андрей Белоусов: кто такой и почему стал кандидатом на пост министра обороны РФ?

13 мая 2024, 13:02
Фото: Telegram-канал «Правительство России»
Андрей Белоусов
Вчера, 12 мая, стало известно о выдвижении президентом на пост министра обороны РФ претендента Андрея Белоусова, который ранее консультировал главу страны по экономическим вопросам. Что известно о кандидате и когда сообщат о решении сенаторов, — в разъяснительном тексте Бел.Ру.

Что известно о семье кандидата?

65-летний Андрей Рэмович Белоусов родился в столице России в семье ветерана Великой Отечественной войны: его отец служил в авиации, после чего закончил МГИМО и стал экономистом. Его мать занималась радиохимией, а младший брат чиновника Дмитрий работает руководителем одной из лабораторий в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Сам Андрей учился в элитном образовательном учреждении с физико-математическим уклоном и занимался различными боевыми искусствами. Учился на экономическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, после которого занялся научной работой в Центральном экономико-математическом институте Академии наук СССР.

Известно, что мужчина не проходил службу в армии России.

Есть ли в настоящий момент у Белоусова супруга, неизвестно. Однако сын мужчины Павел закончил МГТУ имени Баумана. О его нынешнем месте работы ничего не сообщалось.

Карьерный рост

С 1990 по 2006 годы чиновник работал заведующим лабораторией в ИНП РАН и в течение шести лет возглавлял внеструктурное подразделение РАН и научно-исследовательскую организацию ЦМАКП. После защиты диссертации он стал доктором наук в вопросах экономики. Ранее Белоусов давал советы по работе нескольким премьер-министрам.

В феврале 2006 года чиновник занял пост заместителя главы Минэкономразвития, спустя два года возглавил Департамент экономики и финансов, а спустя ещё четыре — Минэкономразвития. С 2013 года Белоусов консультировал главу государства по экономическим вопросам.

В январе 2020 года его назначили первым заместителем председателя правительства. Спустя четыре месяца чиновник на протяжении трёх недель подменял Михаила Мишустина на посту премьер-министра из-за заражения последнего коронавирусной инфекцией. В это время Белоусов занимался экономическими, социальными, политическими и духовными процессами, финансами, транспортом, инфраструктурными и национальными проектами, а также иностранными вложениями в предпринимательскую и другие виды деятельности.

В апреле 2024 года Андрей Белоусов также участвовал в заседании комиссии Госсовета по направлению «Транспорт».В апреле 2024 года Андрей Белоусов также участвовал в заседании комиссии Госсовета по направлению «Транспорт».
В апреле 2024 года Андрей Белоусов также участвовал в заседании комиссии Госсовета по направлению «Транспорт».
Фото: Telegram-канал «Правительство России»

Почему он может стать министром обороны РФ?

Напомним, что после инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 7 мая в полдень, кабинет министров подал в отставку. В этом году большинство министров утвердит Госдума — так гласят новые правила.

После этого 11 мая стало известно о том, что пост чиновника, который курировал экономический блок, займёт министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На следующий день, 12 мая, сообщили о выдвижении Белоусова на пост министра обороны России. Его кандидатуру предложил глава страны.

Обсуждать предложенные Путиным кандидатуры сенаторы будут два дня: 13 и 14 мая.

Что говорят Песков и эксперты?

Многих россиян удивил такой выбор на пост главы Минобороны, ведь президент выбрал чиновника из экономической сферы, не служившего в армии. По словам пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, такое решение должно открыть путь Минобороны к инновациям, современным идеям и к созданию преимуществ для экономического соревнования.

Но значительных изменений в этой сфере, заявляет Песков, быть не должно: именно военной сферой будет заниматься глава Генерального штаба Валерий Герасимов.

Эксперты же убеждены, что такое назначение позволит Министерству обороны усиленно заняться развитием возможностей армии.

Что будет с экс-главой Минобороны?

Сергея Шойгу, ранее занимавшего должность главы Минобороны, после отставки назначили на пост секретаря Совета безопасности Российской Федерации по вопросам Федеральной службы по ВТС: то есть, заниматься решением задач военно-технического сотрудничества.

Экс-секретарь, Николай Патрушев, перешёл на новую работу: на какую именно, обещали сообщить в ближайшее время.

Участниками пленарной сессии форума «Открытые инновации» станут Белоусов и Решетников
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