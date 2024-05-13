Андрей Белоусов: кто такой и почему стал кандидатом на пост министра обороны РФ?

В январе 2020 года его назначили первым заместителем председателя правительства. Спустя четыре месяца чиновник на протяжении трёх недель подменял Михаила Мишустина на посту премьер-министра из-за заражения последнего коронавирусной инфекцией. В это время Белоусов занимался экономическими, социальными, политическими и духовными процессами, финансами, транспортом, инфраструктурными и национальными проектами, а также иностранными вложениями в предпринимательскую и другие виды деятельности.