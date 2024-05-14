Две авиабомбы и более 100 артиллерийских снарядов уничтожили в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
С начала 2024 года спасатели обезвредили на территории Белгородской области 126 боеприпасов, которые лежали в земле со времён Великой Отечественной войны. Среди общего количества 107 единиц — артиллерийские снаряды, ещё две — авиабомбы.
Все найденные взрывоопасные предметы специалисты вывезли на специальный полигон и ликвидировали.
Отметим, что накануне в посёлке Разумное Белгородского района упали взрывоопасные предметы, из-за чего жителей ближайших домов пришлось эвакуировать: около 250 уехали из опасной зоны.
Кроме того, жители посёлка Комсомольский пожаловались на боеприпас, который не могут убрать уже третьи сутки. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что проблему должны решить уже сегодня, 14 мая.