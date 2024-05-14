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Найденный в регионе боеприпас

Две авиабомбы и более 100 артиллерийских снарядов уничтожили в Белгородской области

14 мая 2024, 15:15
Фото: сайт МЧС России по Белгородской области
Найденный в регионе боеприпас

В Белгородской области уничтожили 126 боеприпасов времён Великой Отечественной

За первые четыре месяца 2024 года в регионе нашли и ликвидировали более 100 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Подробности рассказали в региональном МЧС.

С начала 2024 года спасатели обезвредили на территории Белгородской области 126 боеприпасов, которые лежали в земле со времён Великой Отечественной войны. Среди общего количества 107 единиц — артиллерийские снаряды, ещё две — авиабомбы.

Все найденные взрывоопасные предметы специалисты вывезли на специальный полигон и ликвидировали.

Отметим, что накануне в посёлке Разумное Белгородского района упали взрывоопасные предметы, из-за чего жителей ближайших домов пришлось эвакуировать: около 250 уехали из опасной зоны.

Кроме того, жители посёлка Комсомольский пожаловались на боеприпас, который не могут убрать уже третьи сутки. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что проблему должны решить уже сегодня, 14 мая.

«Боимся третьи сутки»: белгородцы несколько дней живут рядом с боеприпасом
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Боеприпасы#Белгород#Обезвреживание
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