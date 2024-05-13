Жизни подростка, который пострадал при атаке на дом в Белгороде, ничего не угрожает

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Пострадавшего младенца в возрасте полутора месяцев направили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Состояние здоровья 16-летнего подростка на данный момент стабильное, его жизни ничего не угрожает. Сегодня, 13 мая, запланирован визит уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области Галины Пятых для встречи с мальчиком.
По предварительной информации, в результате трагедии погибли двое детей. Но данные продолжают уточняться.
Также сообщается, что мама погибшей 12 мая студентки тоже стала жертвой обрушения подъезда в Белгороде. Бывший коллега матери погибшей студентки связался с журналистами Бел.Ру. По его словам, женщина и её гражданский супруг были недоступны для связи. Во время обрушения дома они находились внутри здания.