Жизни подростка, который пострадал при атаке на дом в Белгороде, ничего не угрожает

Также сообщается, что мама погибшей 12 мая студентки тоже стала жертвой обрушения подъезда в Белгороде. Бывший коллега матери погибшей студентки связался с журналистами Бел.Ру. По его словам, женщина и её гражданский супруг были недоступны для связи. Во время обрушения дома они находились внутри здания.