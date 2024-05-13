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Детский омбудсмен Львова-Белова оценила состояние раненых юных белгородцев

Жизни подростка, который пострадал при атаке на дом в Белгороде, ничего не угрожает

13 мая 2024, 13:03
Фото: 1MI

Детский омбудсмен Львова-Белова оценила состояние раненых юных белгородцев

Пострадавший при обстреле полуторамесячный младенец переведён на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Состояние 16-летнего подростка, также раненного во время обстрела, стабильное, его жизни ничто не угрожает, сообщает детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Пострадавшего младенца в возрасте полутора месяцев направили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Состояние здоровья 16-летнего подростка на данный момент стабильное, его жизни ничего не угрожает. Сегодня, 13 мая, запланирован визит уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области Галины Пятых для встречи с мальчиком.

По предварительной информации, в результате трагедии погибли двое детей. Но данные продолжают уточняться.

Также сообщается, что мама погибшей 12 мая студентки тоже стала жертвой обрушения подъезда в Белгороде. Бывший коллега матери погибшей студентки связался с журналистами Бел.Ру. По его словам, женщина и её гражданский супруг были недоступны для связи. Во время обрушения дома они находились внутри здания.

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