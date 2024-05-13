Не все торговые центры Белгорода закрылись из-за оперативной обстановки

В ТРЦ «Рио» изменил режим работы тоже: сходить за продуктами в «Ашан» можно будет с 8:00 до 22:00, а в остальные магазины — с 10:00 до 20:00. Исключением стал только Burger King. Ресторан будет открыт с 8 утра до 12 часов ночи.