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Не все торговые центры Белгорода закрылись из-за оперативной обстановки

Не все торговые центры Белгорода закрылись из-за оперативной обстановки

13 мая 2024, 12:45
Фото: 1MI
Торгово-развлекательные центры Белгорода опубликовали изменённые графики работы. Журналисты Бел.Ру собрали в одном месте данные о том, когда можно будет посетить крупные магазины.
Сюжет
Работа

С 13 мая некоторый торговые центры областной столицы изменили режимы работы.

«Сити Молл» откроет двери только для посетителей продуктового магазина, аптеки, зоомагазина и банкоматов. Гипермаркет «Европа» в ТРЦ будет работать с 9:00 до 18:00, остальные магазины с 10:00 до 18:00.

В «Мега Гринне» продуктовый «Линия» будет работать с 7:00 до 22:00. Остальные магазины торгового центра — с 10:00 до 22:00. Кинотеатр «Гринн Фильм» работает по такому же графику.

В ТРЦ «Рио» изменил режим работы тоже: сходить за продуктами в «Ашан» можно будет с 8:00 до 22:00, а в остальные магазины — с 10:00 до 20:00. Исключением стал только Burger King. Ресторан будет открыт с 8 утра до 12 часов ночи.

Кинотеатр на Харгоре «Русич» закрыт на 12–14 мая, но укрытие в этом здании будет доступно для белгородцев.

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#Алёна Мальцева#Общество#Работа#Новости Белгорода#Магазины#График#Торговые центры#Белгород
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