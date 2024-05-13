Не все торговые центры Белгорода закрылись из-за оперативной обстановки

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
С 13 мая некоторый торговые центры областной столицы изменили режимы работы.
«Сити Молл» откроет двери только для посетителей продуктового магазина, аптеки, зоомагазина и банкоматов. Гипермаркет «Европа» в ТРЦ будет работать с 9:00 до 18:00, остальные магазины с 10:00 до 18:00.
В «Мега Гринне» продуктовый «Линия» будет работать с 7:00 до 22:00. Остальные магазины торгового центра — с 10:00 до 22:00. Кинотеатр «Гринн Фильм» работает по такому же графику.
В ТРЦ «Рио» изменил режим работы тоже: сходить за продуктами в «Ашан» можно будет с 8:00 до 22:00, а в остальные магазины — с 10:00 до 20:00. Исключением стал только Burger King. Ресторан будет открыт с 8 утра до 12 часов ночи.
Кинотеатр на Харгоре «Русич» закрыт на 12–14 мая, но укрытие в этом здании будет доступно для белгородцев.