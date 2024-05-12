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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

обрушение подъезда дома в Белгороде

Судьба семи человек после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде не известна

12 мая 2024, 15:15
Фото: Bel.ru
обрушение подъезда дома в Белгороде
По состоянию на шесть часов вечера в оперативных службах ничего не знают о судьбе семи жителей обрушившегося подъезда дома в Белгороде, сообщают ТАСС.

Спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося в результате обстрела ВСУ подъезда многоквартирного дома. На момент публикации ничего не известно о судьбе ещё семи человек.

Два человека погибли, пострадали 20, в том числе двое детей. Полуторамесячного ребёнка с баротравмой и другими повреждениями отправят на лечение в Москву. 16-летний парень доставлен в реанимацию областной больницы.

Людей из дома эвакуировали, есть угроза дальнейшего обрушения.

Все подробности о происшествии можно узнать в публикациях Бел.Ру и в нашем Telegram-канале.

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