Судьба семи человек после обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде не известна

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося в результате обстрела ВСУ подъезда многоквартирного дома. На момент публикации ничего не известно о судьбе ещё семи человек.
Два человека погибли, пострадали 20, в том числе двое детей. Полуторамесячного ребёнка с баротравмой и другими повреждениями отправят на лечение в Москву. 16-летний парень доставлен в реанимацию областной больницы.
Людей из дома эвакуировали, есть угроза дальнейшего обрушения.
Все подробности о происшествии можно узнать в публикациях Бел.Ру и в нашем Telegram-канале.