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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

северное сияние над Белгородской областью

Белгородцы увидели необычное сияние в небе

11 мая 2024, 08:47
Фото: Группа «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в ВК
северное сияние над Белгородской областью
Вечером 10 мая жители приграничных районов Белгородской области могли наблюдать сияние в небе, вызванное сильной магнитной бурей.

Вечером пятницы небо над частью Белгородской области окрасилось в красный и сиреневый цвета. Как рассказали администраторы и подписчики группы «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде», явление можно было наблюдать после девяти часов вечера.

К одиннадцати часам красным стало почти всё небо, но виду уже начали мешать облака. Подписчики сообщества тоже поделились своими фотографиями. Особенно ярко смотрелись небеса над селом Крапивное в Шебекинском округе.

Редкое ранее для Белгородской области явления в последнее время наблюдается довольно регулярно. В последний раз — в ночь на 3 мая. Его причиной становятся сильные вспышки на солнце, которые вызывают магнитные бури и окрашивают небо в яркие цвета, похожие на северное сияние. 7 мая на солнце была одна из мощнейших вспышек за последние десять лет.

северное сияние над Белгородской областьюсеверное сияние над Белгородской областью
северное сияние над Белгородской областьюсеверное сияние над Белгородской областью
северное сияние над Белгородской областьюсеверное сияние над Белгородской областью
северное сияние над Белгородской областьюсеверное сияние над Белгородской областью
северное сияние над Белгородской областьюсеверное сияние над Белгородской областью
северное сияние над Белгородской областьюсеверное сияние над Белгородской областью
северное сияние над Белгородской областьюсеверное сияние над Белгородской областью
северное сияние над Белгородской областью
Фото: Группа «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» в ВК
Не только следы от взрывов: ночью белгородцы увидели в небе необычное явление
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#Евгений Грицков#Небо#Белгород#Магнитная буря#Магнитные бури#Северное сияние#Шебекинский округ#Сияние#Село Крапивное#Вспышки на солнце
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