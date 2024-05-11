Белгородцы увидели необычное сияние в небе

Редкое ранее для Белгородской области явления в последнее время наблюдается довольно регулярно. В последний раз — в ночь на 3 мая. Его причиной становятся сильные вспышки на солнце, которые вызывают магнитные бури и окрашивают небо в яркие цвета, похожие на северное сияние. 7 мая на солнце была одна из мощнейших вспышек за последние десять лет.