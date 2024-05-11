Белгородцы увидели необычное сияние в небе

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Вечером пятницы небо над частью Белгородской области окрасилось в красный и сиреневый цвета. Как рассказали администраторы и подписчики группы «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде», явление можно было наблюдать после девяти часов вечера.
К одиннадцати часам красным стало почти всё небо, но виду уже начали мешать облака. Подписчики сообщества тоже поделились своими фотографиями. Особенно ярко смотрелись небеса над селом Крапивное в Шебекинском округе.
Редкое ранее для Белгородской области явления в последнее время наблюдается довольно регулярно. В последний раз — в ночь на 3 мая. Его причиной становятся сильные вспышки на солнце, которые вызывают магнитные бури и окрашивают небо в яркие цвета, похожие на северное сияние. 7 мая на солнце была одна из мощнейших вспышек за последние десять лет.