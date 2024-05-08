Прислушались к просьбам? В Белгородской области три автобуса изменят маршрут

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Три автобуса, следовавшие через Шебекино, временно изменят путь. Маршрут № 529 Ровеньки — Белгород (ч/з Шебекино) теперь будет проходить через Волоконовку и Новый Оскол по федеральной трассе, без заезда на автостанцию в Шебекино.
Автобусы № 586/1 и № 586/2 Вейделевка — Белгород (ч/з Шебекино) и Вейделевка — Белгород (ч/з Шебекино) также проследуют в объезд Шебекино через Волоконовку и Новый Оскол.
Время отправления из начальных пунктов и из Белгорода для всех маршрутов не меняется.
Ранее жительница Белгородской области спросила, не планируется ли изменений в маршруте Пятницкое — Белгород, который ездит через Шебекино. Тогда глава регионального минтранса Сергей Евтушенко заявил, что решение об ограничении или полном закрытии автомобильной дороги, проходящей через Шебекино, не принималось.