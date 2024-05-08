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Автобус

Прислушались к просьбам? В Белгородской области три автобуса изменят маршрут

8 мая 2024, 07:06
Фото: 1MI
Автобус

Три автобуса через Шебекино в Белгородской области временно изменят маршрут

Три автобусных маршрута будут объезжать Шебекино, но расписание движения останется без изменений. Об этом сообщил минтранс Белгородской области.

Три автобуса, следовавшие через Шебекино, временно изменят путь. Маршрут № 529 Ровеньки — Белгород (ч/з Шебекино) теперь будет проходить через Волоконовку и Новый Оскол по федеральной трассе, без заезда на автостанцию в Шебекино.

Автобусы № 586/1 и № 586/2 Вейделевка — Белгород (ч/з Шебекино) и Вейделевка — Белгород (ч/з Шебекино) также проследуют в объезд Шебекино через Волоконовку и Новый Оскол.

Время отправления из начальных пунктов и из Белгорода для всех маршрутов не меняется.

Ранее жительница Белгородской области спросила, не планируется ли изменений в маршруте Пятницкое — Белгород, который ездит через Шебекино. Тогда глава регионального минтранса Сергей Евтушенко заявил, что решение об ограничении или полном закрытии автомобильной дороги, проходящей через Шебекино, не принималось.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Шебекино#Маршрут#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород
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