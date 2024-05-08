Прислушались к просьбам? В Белгородской области три автобуса изменят маршрут

Ранее жительница Белгородской области спросила, не планируется ли изменений в маршруте Пятницкое — Белгород, который ездит через Шебекино. Тогда глава регионального минтранса Сергей Евтушенко заявил, что решение об ограничении или полном закрытии автомобильной дороги, проходящей через Шебекино, не принималось.