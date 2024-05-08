Хотел отомстить за кота: белгородец стрелял по чужим собакам в присутствии детей

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Летом 2023 года в Старом Осколе мужчина увидел, как собаки напали на его кота и потом убежали. Местный житель взял пневматическую винтовку и отправился на автомобиле в поиске животных.
Он увидел женщину с двумя детьми, которая выгуливала двух псов. Мужчина вышел из машины и направил оружие в сторону одной из собак. Маленькая девочка закрыла животное собой.
Тогда злоумышленник перенацелил винтовку на вторую собаку и выстрелил. После этого староосколец хотел перезарядить винтовку, но ему помешала женщина, которая схватила оружие. Она крикнула дочерям, чтобы те убегали с собаками. Мужчина после произошедшего скрылся.
Теперь староосколец предстанет перед судом за покушение (ч. 3 ст. 30, п. п. «б», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ) и жестокое обращение с животными (п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Дело передано в суд.