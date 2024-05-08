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Собака

Хотел отомстить за кота: белгородец стрелял по чужим собакам в присутствии детей

8 мая 2024, 11:04
Фото: 1MI
Собака

Белгородец ответит в суде за жестокое обращение с животными

В Старом Осколе мужчина, желая отомстить за своего кота, стрелял из пневматической винтовки по собакам. Это происходило в присутствии двух маленьких детей, сообщает прокуратура Белгородской области.
Сюжет
Дети

Летом 2023 года в Старом Осколе мужчина увидел, как собаки напали на его кота и потом убежали. Местный житель взял пневматическую винтовку и отправился на автомобиле в поиске животных.

Он увидел женщину с двумя детьми, которая выгуливала двух псов. Мужчина вышел из машины и направил оружие в сторону одной из собак. Маленькая девочка закрыла животное собой.

Тогда злоумышленник перенацелил винтовку на вторую собаку и выстрелил. После этого староосколец хотел перезарядить винтовку, но ему помешала женщина, которая схватила оружие. Она крикнула дочерям, чтобы те убегали с собаками. Мужчина после произошедшего скрылся.

Теперь староосколец предстанет перед судом за покушение (ч. 3 ст. 30, п. п. «б», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ) и жестокое обращение с животными (п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Дело передано в суд.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Дети#Животные#Новости Старого Оскола#Собаки#Белгород#Жестокое обращение с животными
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