Хотел отомстить за кота: белгородец стрелял по чужим собакам в присутствии детей

Тогда злоумышленник перенацелил винтовку на вторую собаку и выстрелил. После этого староосколец хотел перезарядить винтовку, но ему помешала женщина, которая схватила оружие. Она крикнула дочерям, чтобы те убегали с собаками. Мужчина после произошедшего скрылся.