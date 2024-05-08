Аналитика ВТБ: в апреле выдачи ипотеки в ЦФО превысили 10 млрд рублей

Средний размер одного кредита в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) по итогам апреля составил 3,55 млн рублей, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ипотечных кредитов выросло более чем на 30%, что связано с увеличением спроса заемщиков на госпрограммы с начала весны. В целом за январь–апрель продажи ипотеки в ЦФО превысили 28 млрд рублей. В топ-3 регионов ЦФО по активности ипотечного кредитования вошли Воронежская, Тульская и Брянская области.