Аналитика ВТБ: в апреле выдачи ипотеки в ЦФО превысили 10 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Средний размер одного кредита в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) по итогам апреля составил 3,55 млн рублей, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ипотечных кредитов выросло более чем на 30%, что связано с увеличением спроса заемщиков на госпрограммы с начала весны. В целом за январь–апрель продажи ипотеки в ЦФО превысили 28 млрд рублей. В топ-3 регионов ЦФО по активности ипотечного кредитования вошли Воронежская, Тульская и Брянская области.
В рамках льготных программ в январе–апреле было совершено около 70% от общего числа сделок. Наибольшей популярностью среди клиентов пользовалась «семейная ипотека». Чаще всего за льготными кредитами обращались жители Рязанской области — 94% новоселов взяли ипотеку именно с помощью госпрограмм. За ними следуют жители Курской и Брянской областей (90% и 87% квартир, приобретенных по ипотечным госпрограммам).
«Высокая ключевая ставка и повышенный первый взнос по господдержке в совокупности с новой риск-политикой ЦБ РФ будут постепенно замедлять рынок ипотеки. Но в ближайшие два месяца заемщики ждут завершения льготной программы, так что май–июнь могут стать аномальными с точки зрения спроса. Итоговый объем выдач в России в первом полугодии может приблизиться к 2,8 трлн рублей. Однако затем спрос на жилищные кредиты вновь будет снижаться, что повлияет на общие показатели по итогам года», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.