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Недвижимость

Аналитика ВТБ: в апреле выдачи ипотеки в ЦФО превысили 10 млрд рублей

8 мая 2024, 14:24
Фото: 1MI
Недвижимость
В апреле продажи ипотеки в Центральном федеральном округе (без учёта Москвы и Московской области) составили 10,4 млрд рублей, показав рост более 30% к апрелю прошлого года. Тренд обусловлен активным интересом граждан к улучшению жилищных условий с помощью госпрограмм.

Всего по итогам первых четырех месяцев заемщики получили на покупку жилья более 28 млрд рублей.

Средний размер одного кредита в ЦФО (без учета Москвы и Московской области) по итогам апреля составил 3,55 млн рублей, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ипотечных кредитов выросло более чем на 30%, что связано с увеличением спроса заемщиков на госпрограммы с начала весны. В целом за январь–апрель продажи ипотеки в ЦФО превысили 28 млрд рублей. В топ-3 регионов ЦФО по активности ипотечного кредитования вошли Воронежская, Тульская и Брянская области.

В рамках льготных программ в январе–апреле было совершено около 70% от общего числа сделок. Наибольшей популярностью среди клиентов пользовалась «семейная ипотека». Чаще всего за льготными кредитами обращались жители Рязанской области — 94% новоселов взяли ипотеку именно с помощью госпрограмм. За ними следуют жители Курской и Брянской областей (90% и 87% квартир, приобретенных по ипотечным госпрограммам).

«Высокая ключевая ставка и повышенный первый взнос по господдержке в совокупности с новой риск-политикой ЦБ РФ будут постепенно замедлять рынок ипотеки. Но в ближайшие два месяца заемщики ждут завершения льготной программы, так что май–июнь могут стать аномальными с точки зрения спроса. Итоговый объем выдач в России в первом полугодии может приблизиться к 2,8 трлн рублей. Однако затем спрос на жилищные кредиты вновь будет снижаться, что повлияет на общие показатели по итогам года», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
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