«А чем я отличаюсь?»: житель Грайворона пожаловался на отказ в выплате из-за прописки

В редакцию Бел.Ру обратился 68-летний Анатолий Петрович Сопин. Порядка 12 лет назад он купил дом в Грайвороне, в котором и живёт по настоящее время. Но по документам постоянная регистрация у мужчины в Белгороде, а в Грайвороне у него есть регистрация по месту пребывания.