«А чем я отличаюсь?»: житель Грайворона пожаловался на отказ в выплате из-за прописки

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В редакцию Бел.Ру обратился 68-летний Анатолий Петрович Сопин. Порядка 12 лет назад он купил дом в Грайвороне, в котором и живёт по настоящее время. Но по документам постоянная регистрация у мужчины в Белгороде, а в Грайвороне у него есть регистрация по месту пребывания.
У меня есть справка из паспортного стола. Я проживаю здесь на законных основаниях.
Анатолий Петрович
Когда встал вопрос о выплатах в размере 10 тысяч рублей, Анатолий Петрович обратился в администрацию муниципалитета, но ему сказали, что ему выплата не положена.
А чем я отличаюсь от таких же соседей на моей улице? Я проживаю здесь так же, как и они. Единственная разница в том, что выплата производится за то, что есть штамп в паспорте. Но я тоже нахожусь под обстрелами. У меня в заборе дырки, снаряд взорвался в 30 метрах от меня, две дырки в крыше, отверстие от осколка во входной двери.
Анатолий Петрович
При этом на компенсацию за имущество Анатолий Петрович не претендует, отмечая, что есть люди, которые пострадали гораздо больше. После отказа в выплате от органов местного самоуправления, грайворонец обратился в министерство соцзащиты. Специалист сообщила, что средства выплачиваются на основании принятого документа на региональном уровне.
В документе прописано, что деньги получают только те, у кого есть штамп в паспорте с регистрацией в Грайвороне. Но я же не приехал в гостиницу на две недели. Хотя в справке даже нет слова, что я прописан временно. Я зарегистрирован по месту пребывания и нахожусь здесь 12 лет. Не хочу выписываться из квартиры в Белгороде. У меня там живёт дочь, внуки, зять.
Анатолий Петрович
При этом дом в Грайвороне у Анатолия Петровича находится в собственности. А последние годы он в Белгород приезжает только несколько раз в год.
После разговора со специалистом из министерства грайворонец решил обратиться на горячую линию к губернатору. Обращение приняли. Спустя время поступил ответ, что ситуацию на рассмотрение направили главе Грайворонского округа Геннадию Бондареву.
Откуда я пришёл, туда меня и отправили. Как он может разобраться? У нас возле дома даже дороги нет. Пришлось даже сменить машину, снег зимой не чистится. Бывает так, что даже пройти невозможно. В администрации мне ответили, что улицу включили в план на 2030 год. Мне 68 лет. Я могу не дожить. Двое, кто тоже жаловались, уже не дожили. Поэтому я скептически отношусь к тому, что он разберётся в ситуации.
Анатолий Петрович
Анатолий Петрович добавил, что он не единственный, кому отказывают в выплате из-за из отсутствия регистрации.
Нас поделили. Это — свои. А это — не свои. Ты рыжий — тебе даём, ты не рыжий — тебе не даём. Лысым тоже не даём. Я ничем не отличаюсь от соседей. Только штампом. Тем более, что моё проживание в Грайвороне по регистрации по месту пребывания не противоречит российскому законодательству. Почему разделили? Не знаю. Видимо, когда принимали закон, не все оторвались от смартфонов, когда голосовали.
Анатолий Петрович
Стоит отметить, что на момент публикации материала официального ответа Анатолий Петрович от администрации Грайворонского округа не получил.
Напомним, ранее региональный министр соцзащиты Елена Батанова рассказала, что за счёт средств федерального бюджета незарегистрированным гражданам выплаты не осуществляются.
Чиновница напомнила, что в Шебекинском округе выплаты людям, у которых также не было прописки, производились за счёт средств внебюджетных источников. Сейчас же сведений о том, есть ли внебюджетные источники для выплат грайворонцам, нет. Редакция Бел.Ру сделало об этом запрос в правительство области.
Батанова также рассказала, что жители Грайворонского горокруга, которые полностью утратили своё имущество, смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей. Порядок расходования будет утверждён нормативно-правовым документом, но, к примеру, деньги нельзя будет снять и поехать отдыхать.